Yerli üretim akıllı maske yüksek kapasiteli üretime hazırlanıyor
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Yerli üretim akıllı maske yüksek kapasiteli üretime hazırlanıyor

28.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:11
Yerli üretim akıllı maske yüksek kapasiteli üretime hazırlanıyor

Solunumu ve vücut sıcaklığındaki değişimleri sensörlerle takip eden yerli üretim çok kullanımlık akıllı maske "Coromaxx", yatırımcıların desteğiyle yüksek kapasiteli üretime hazırlanıyor.

Solunumu ve vücut sıcaklığındaki değişimleri sensörlerle takip eden yerli üretim çok kullanımlık akıllı maske "Coromaxx", yatırımcıların desteğiyle yüksek kapasiteli üretime hazırlanıyor.

Coronity Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet İmrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mikroteknoloji uzmanı olarak uzun yıllar sensörler ve nesnelerin interneti (IoT) cihazları üzerine çalışmalar yaptığını belirterek, "Pandemi öncesinde tekstil fabrikalarında sıkça bulunduğumdan buradaki personellerin yoğun iplik tozuna maruz kaldığını gözlemledim. Bu sırada, tozlu ortamlarda çalışanlar için, sağlık verilerini takip edebilecek ve kullanıcısını sağlık durumu konusunda uyaracak akıllı bir maske geliştirmeyi düşündüm." dedi.

Bu fikir üzerinde tasarımlar geliştirirken Kovid-19 pandemisinin yoğun şekilde etkisini göstermeye başladığını anlatan İmrak, şunları kaydetti:

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"Mevcut tasarımda biraz değişiklik gerçekleştirip ateş ölçer sensörü ile birlikte bu maskeyi hem dezenfekte hem de şarj edebilecek bir saklama kutusunu tasarıma ekleyip insanların kendilerini daha iyi koruyabilecekleri ve Kovid-19 virüsünün başlıca semptomları olan ani ateş ve solunum sıkıntılarını takip edebilecekleri bir maske haline getirme fikri doğdu. Şirket hissedarımız da olan göğüs hastalıkları uzmanı bir doktorumuz, bir tıbbi satış uzmanımız, bir tıbbi ürün belgelendirme uzmanımız ile başladığımız bu yola, daha sonrasında da yazılımcı ve tasarımcılarımızı da ekleyerek geniş bir ekip oluşturduk.

Mayıs itibarıyla ön satışa çıktığımız andan itibaren gerek yurt içinden gerekse yurt dışından büyük talep görmeye başladık. 22 ülkeden distribütörlük talebi ile 52 ilimizden bayilik talebi aldık. İlk aylarda düşük adetli üretim kapasitemizi oluşturmuş olsak da talep çok fazla oldu. Bu sırada bazı sanayici iş adamlarının da desteklemesiyle Türkiye'nin önde gelen bir üretim tesisi ile anlaşmaya vardık. Şubat 2021 itibarıyla yüksek adetli üretime geçebilmemizin de böylece yolu açılmış oldu."

"Solunumdaki ve vücut sıcaklığındaki değişimleri takip ediyor"

İmrak, Coronity'nin "Corona" ve "Community" kelimelerinin birleşmesinden oluştuğunu belirterek, "Yani Korona Topluluğu diyebiliriz. Amacımız, hastalıklar nedeniyle bir araya gelemeyen insanlara, yeni bir sağlıklı yaşam ortamı oluşturabilecek teknolojik ürünler sunarak, insanları tekrar bir araya getirmek." diye konuştu.

Geliştirdikleri "Coromaxx Çok Kullanımlık Akıllı Maske"nin en önemli özelliğinin, kişileri değiştirilebilir üçlü filtre yapısıyla koruması olduğunu vurgulayan İmrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerindeki sensörleriyle solunumdaki ve vücut sıcaklığındaki değişimleri de takip ederek, mobil uygulaması ile kullanıcısının sağlık durumunu takip etmesini sağlıyor. Ayrıca, sağlık durumunun karşıdaki insanlar tarafından görülebilmesini sağlayan led ışıkları bulunuyor. Böylece maskemizi kullananlar hem kendi sağlıklarından emin olurken hem de yakınlarından ve çalışma arkadaşlarından uzak kalmadan yaşama devam edebilme fırsatı yakalıyor.

Özellikle iş yerlerinin ve sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde diğer maskelere göre daha güvenli bir iş hayatına kavuşmalarını, sağlık durumlarını kontrol altında tutarak sevdikleriyle güvenle bir araya gelmelerini sağlamaya başladık. Bunun yanında insanlar, bireysel olarak günlük yaşamlarında kendilerini korumak, hatta çocuğu okuyan ebeveynler çocuklarını okula yüz yüze eğitime gönderebilmek için sipariş veriyorlar. Özellikle bulut uygulamamız ve erişim cihazlarımız ile iş yerlerinde akıllı maskemizi kullanan çalışanların sağlık verilerinin işveren tarafından sürekli gözlemlenebilmesi, mevcut maskelere göre Coromaxx arasındaki farkı ortaya koydu."

"Fabrikalarda ve sağlık kuruluşlarında yer almayı hedefliyoruz"

Mehmet İmrak, Petrol Ofisi ve TÜBİTAK Coronathon Desteği'ni almaya hak kazandıklarını belirterek, "İTÜ Çekirdek de iş modelimizin doğrulanmasında mentorluk sağlayarak bize destek oldu. Ayrıca, büyük yatırımcıların dikkatini çekmekte çok büyük katkı sağlayacağını umduğumuz İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen en iyi girişimlerin belirlendiği Big Bang etkinliği, bizi global pazara en hızlı şekilde ulaştırmayı sağlayacak olan finansmana hızlıca erişmeyi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrikalarda ve sağlık kuruluşlarında yer almayı hedeflediklerini aktaran İmrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geliştirmekte olduğumuz diğer giyilebilir ve taşınabilir kişisel koruyucu sağlık ürünlerimiz ve yazılımlarımızla toplayacağımız veriler sayesinde insanların genel sağlıklarını takip ederek yönlendirebilecek yapay zeka uygulamalarımıza zemin hazırlamayı hedefliyoruz. Ayrıca gelecek yıllarda, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu yapacağımız iş birlikleri ile azaltmayı da amaçlıyoruz. Sağlık teknolojilerindeki yatırımlar, ülkemizin globaldeki yüksek teknoloji yarışında yer almasını sağlayacaktır. Bu noktada girişimcilerimize ve yatırımcılarımıza önemli roller düşüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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