Yerli üretici TSI Seats, AnadoluJet için ürettiği koltukların ilk teslimatını yaptı
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Yerli üretici TSI Seats, AnadoluJet için ürettiği koltukların ilk teslimatını yaptı

Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
Yerli üretici TSI Seats, AnadoluJet için ürettiği koltukların ilk teslimatını yaptı

Türk uçak koltuk üreticisi "TSI Seats", Türk Hava Yolları (THY) markası AnadoluJet'e ilk teslimatlarını yaptı.

Türk uçak koltuk üreticisi "TSI Seats", Türk Hava Yolları (THY) markası AnadoluJet'e ilk teslimatlarını yaptı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, AnadoluJet'in filosuna kattığı 17 "Boeing 737-800" tipi uçak için yapılan anlaşma neticesinde TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş. tarafından üretilen, yerli ve milli "Elesa S" model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak.

TSI Seats'in hava yolu şirketleri için büyük önem arz eden yakıt tasarrufunu göz önünde bulundurarak, tasarladığı modelde ekonomi sınıfı koltuklar hafiflikleri ile öne çıkıyor. Halihazırda 5'i teslim edilen, kademeli olarak uçuşlara başlayan proje kapsamında kalan teslimatların bu yılın ikinci çeyreğinin başında tamamlanması planlanıyor.

Bu yıl için öncelikli hedefi yeni koltuk tasarımları için pazardaki ihtiyaçlara yönelik inovatif ve efektif çözümler sunmak olan TSI Seats; her geçen gün gelişen kadrosu ile tasarım, mühendislik, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini başarı ile sürdürüyor.

THY ve Kibar Holding'in ortak iştiraki olan TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş, Kasım 2019'da "A320", "A330" ve "A350" tipi uçaklar için imzalanan Airbus BFE sözleşmesiyle, Ocak 2020'de Airbus kataloğunda "Epianka" ve "Skysofa" model ekonomi sınıfı koltukları ile PFP kategorisinde yer almaya başlamıştı.

TSI, 2020'de başta "Airbus A321" ve "Boeing B787" projeleri olmak üzere 23 uçak için koltuk teslimi de gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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