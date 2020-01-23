“Yerli tütün kullanım oranı düştü, ithalat ve kayıt dışı arttı”

23.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:49

2003'ten bu yana sözleşmeli üretimin geçerli olduğu tütün tarımında 56 bin üretici 73 bin ton üretim gerçekleştirirken, iç piyasada tüketilen tütün mamullerinde yerli tütün kullanım oranı yüzde 12'lere geriledi.