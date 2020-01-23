“Yerli tütün kullanım oranı düştü, ithalat ve kayıt dışı arttı”
2003'ten bu yana sözleşmeli üretimin geçerli olduğu tütün tarımında 56 bin üretici 73 bin ton üretim gerçekleştirirken, iç piyasada tüketilen tütün mamullerinde yerli tütün kullanım oranı yüzde 12'lere geriledi.
23.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:49
2003'ten bu yana sözleşmeli üretimin geçerli olduğu tütün tarımında 56 bin üretici 73 bin ton üretim gerçekleştirirken, iç piyasada tüketilen tütün mamullerinde yerli tütün kullanım oranı yüzde 12'lere geriledi.
Kaynak: Dunya.com