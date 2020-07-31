Yerli turist, Konyaaltı sahiline koştu ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahiller yerli turiste kaldı.

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahiller yerli turiste kaldı. Kentte hava sıcaklığı 41 dereceyi bulurken, ilginin olmadığı sahil şeridinde sosyal mesafeli denize girenler dikkati çekti.

Turizmin başkenti Antalya'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü denize ilgi azdı. Kent sakinleri sıcak hava nedeniyle evlerinden çıkmamayı tercih etti. Kimileri de kurbanlık kesimi için kesimhanelerde sıra bekledi. Plajlar ise Ankara, Bursa ve Konya gibi kentlerden Antalya'ya gelen yerli turistlere kaldı. Tatilciler denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Ankara'dan gelen misafirlerini ağırladığını söyleyen Hanım Gökmen, şemsiye gölgesinde oturmayı tercih etti. Havanın sıcak olduğunu, bu nedenle güneşe çıkmadığını belirten Gökmen, "Sosyal mesafemize dikkat ederek misafirlerimizi denize getirdik. Bayramımızı sahilde kutluyoruz" dedi. Torunları ve çocuklarıyla birlikte Ankara'dan tatile gelen Emine Şahbaz ise "Antalya çok güzel. Bayramımızı akrabalarımızın yanında geçiriyoruz. Deniz çok güzel. Hava ise oldukça sıcak" dedi. Ankara'da deniz olmadığı için eğlenemediğini belirten Kardelen Gülşen ise "Antalya'yı çok seviyorum. Anneannem ve annemle birlikte denize geldim. Çok eğleniyorum. Ankara'da deniz olmaması beni üzüyor. Bu nedenle buraya geldiğimde çok eğleniyorum" diye konuştu.

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 31 dereceyi buldu.

Kaynak: DHA