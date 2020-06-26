Yerli Turist Bu Yıl Tatile Gidecek mi? Corona virüsü salgını Türkiye'ye giden yabancı turist sayısında yüzde 99 oranında azalmaya neden olurken turizmciler yerli ziyaretçilerden umutlu. Peki sokaktaki vatandaş karantina sonrası tatile çıkma fikrine nasıl bakıyor?

Corona virüsü salgını Türkiye'ye giden yabancı turist sayısında yüzde 99 oranında azalmaya neden olurken turizmciler yerli ziyaretçilerden umutlu. Peki sokaktaki vatandaş karantina sonrası tatile çıkma fikrine nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbullulara sordu. Kaynak: DailyMotion.com