Yerli toplulukların çatışmaları nedeniyle 30 binden fazla Kamerunlu komşu ülke Çad'a sığındı - Haberler
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Yerli toplulukların çatışmaları nedeniyle 30 binden fazla Kamerunlu komşu ülke Çad'a sığındı

Yerli toplulukların çatışmaları nedeniyle 30 binden fazla Kamerunlu komşu ülke Çad'a sığındı
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Kamerun'un Extreme-Nord eyaletine bağlı Kousseri şehrinde, yerli "Arab Choa" ile "Mousgoum" toplulukları arasında 6 Aralık'ta başlayan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Kamerunlu, komşu ülke Çad'a sığınmak zorunda kaldı.

Kamerun'un Extreme-Nord eyaletine bağlı Kousseri şehrinde, yerli "Arab Choa" ile "Mousgoum" toplulukları arasında 6 Aralık'ta başlayan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Kamerunlu, komşu ülke Çad'a sığınmak zorunda kaldı.

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Kamerun'un Kousseri şehrinde "Arab Choa" ile "Mousgoum" toplulukları arasındaki çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla kişinin Çad'a sığındığını belirtti.

Deby, sığınmacılara gerekli yardımı sağlamak için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

"Mousgoum" ve "Arap Choa" yerli halkları arasında 6 Aralık'ta su ve arazi anlaşmazlığı yüzünden çatışmalar başlamıştı.

Çatışmalarda, şu ana kadar 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve birçok ev ateşe verildi.

Balıkçılık yapan "Mousgoum" halkı ile hayvancılık yapan "Arab Choa" toplumu arasında ağustosta çıkan çatışmada, 15 kişi ölmüş, birçok kişi yaralanmıştı. Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk ederek, yine komşu ülke Çad'a sığınmak zorunda kalmıştı.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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