Son dakika haber | 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi
Son dakika haberlerine göre British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adası KANADA (AA) Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, Güney Körfez Adaları'ndan Kuper Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi, Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz"...
British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adası KANADA (AA) Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, Güney Körfez Adaları'ndan Kuper Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi, Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu duyurdu. Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs'ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti. British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adası
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş