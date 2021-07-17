Son dakika haber | 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi

Son dakika haberlerine göre British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adası KANADA (AA) Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, Güney Körfez Adaları'ndan Kuper Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi, Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz"...