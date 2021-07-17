Son dakika haber | 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi

Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adası KANADA (AA) Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, Güney Körfez Adaları'ndan Kuper Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi, Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz"...

British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adası KANADA (AA) Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, Güney Körfez Adaları'ndan Kuper Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi, Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu duyurdu. Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs'ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti. British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adası

Son dakika haber | 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi
Son dakika haber | 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi
Son dakika haber | 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi
Son dakika haber | 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Erol Bulut Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 06:16:19. #1.16#

title