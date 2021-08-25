Yerli tohumdan doğal nohutlar hasat edildi
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Yerli tohumdan doğal nohutlar hasat edildi

Yerli tohumdan doğal nohutlar hasat edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nilüfer Belediyesi, Karacaoba Mahallesi'nde S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte 25 dönüm arazi üzerinde bu yıl ilk defa ekimini yaptığı nohutların hasadına başladı.

Nilüfer Belediyesi, Karacaoba Mahallesi'nde S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte 25 dönüm arazi üzerinde bu yıl ilk defa ekimini yaptığı nohutların hasadına başladı.

İlaç ve gübre kullanılmadan üretilen nohutların rekoltesi beklentileri karşıladı. Herkes için eşit, ulaşılabilir ve sağlıklı gıda anlayışı ile tarım alanındaki faaliyetlerini sürdüren Nilüfer Belediyesi, Konaklı Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait araziler üzerinde tarımsal üretime devam ediyor. S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ile birlikte ürettiği ekolojik ve doğal ürünleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Nilüfer Bostan satış noktası aracılığıyla Nilüferlilerle buluşturan Nilüfer Belediyesi, Karacaoba, Konaklı, Badırga ve Büyükbalıklı mahallelerinde bulunan yaklaşık 300 dönümlük arazinin 25 dönümünde bu yıl ilk defa nohut üretimi gerçekleştirdi. Bölgenin toprak yapısı ve susuz tarıma uygunluğu nedeniyle bu yıl deneme amacıyla gerçekleştirilen nohut üretiminde hasat döneminin olumlu sonuçlandığı belirtildi. İlaç ve gübre kullanılmadan yetiştirilen yerli "askan" cinsi nohutlardan ekolojik tarım şartlarına uygun olarak dönüm başına 100-150 kilo ürün elde edildi. Harman makinesi kullanılarak hasat edilen ve taneleri ayıklanan nohutlar önümüzdeki aydan itibaren Nilüfer Bostan raflarında yerini alacak. Ayrıca önümüzdeki haftalarda 70 dönüm alanda üretilen ayçiçeği ile 10 dönüm alanda yetiştirilen mısırların da hasadı gerçekleştirilecek.

Üretim modeli ile çiftçiye örnek olan ve bölgedeki üretim çeşitliliğinin artmasını sağlayan Nilüfer Belediyesi, ayrıca NİLKOOP vasıtasıyla, bölgede tarım ilacı kullanmadan doğal üretim modelini benimseyen çiftçilerin de ürünlerini satın alıyor. Bu ürünler kent bostanı satış noktasının yanı sıra ekolojik ürün satışı gerçekleştiren Türkiye'nin farklı pek çok belediye ve kooperatifinin satış noktalarında alıcı buluyor. - BURSA

Yerli tohumdan doğal nohutlar hasat edildi
Yerli tohumdan doğal nohutlar hasat edildi
Yerli tohumdan doğal nohutlar hasat edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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