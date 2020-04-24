Yerli tohum mahsulleri reyonlarda
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Yerli tohum mahsulleri reyonlarda

Yerli üreticiyi desteklemek amacıyla başlatılan iş birliğiyle hasat edilen yüzde yüz yerli mahsuller, CarrefourSA reyonlarındaki müşterilere ulaşmaya başladı.

24.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:19
Yerli tohum mahsulleri reyonlarda
Yerli üreticiyi desteklemek amacıyla başlatılan iş birliğiyle hasat edilen yüzde yüz yerli mahsuller, CarrefourSA reyonlarındaki müşterilere ulaşmaya başladı.Devlet kuruluşları ile yapılan iş birliği sayesinde market zinciri, yerli üreticiyi desteklemek adına sözleşmeli üretim modeli ile çalışılarak reyonlarındaki yaş sebze-meyve oranının artırıldığına dikkat çekti.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yerli üreticiyi destekleyerek sürdürülebilir tarım ile yerli sebze tohum kullanımını yaygınlaştırarak gelişimine katkı sağlamak ve kırsal kalkınmaya destek amacıyla yapılan iş birliğinin reyonlarına yansımaya başladığından söz etti. Marketler zinciri, Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hasat edilen yüzde yüz yerli mahsullerin, reyonlarından müşterilerine ulaştırmaya başladığını duyurdu.

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Uzun süreli iş birliğini "Tarıma Destek Lazımsa" mottosuyla başlattığını hatırlatan CarrefourSA, geçtiğimiz yıllardan bu yana yerli üreticiyi desteklemek adına sözleşmeli üretim modeli ile çalışarak reyonlarındaki yaş sebze – meyve oranını artırdığına dikkat çekti. Bu kasamda CarrefourSA, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle, TAGEM'den patentli, TİGEM'a ait yerli tohumları üreticilere ulaştırdı. Bu sayede yüzde yüz yerli ve milli ürünler, üretici desteği ile büyüyüp hasat edilerek CarrefourSA reyonlarına geldi. Proje ile ülke sebze tohum ihtiyacının yurtiçi üretimlerinden karşılanmasına katkı sağlanırken, ülkenin sebzecilik sektörünün de desteklenmiş olduğuna dikkat çekildi.

İLK HASAT, CARREFOURSA REYONLARINDA

İş birliği çerçevesinde yazlık ve kışlık olarak üretim yapılıyor. Üretilen ürünler arasında domates (Özçelik), kokteyl domates (İpekçe), salatalık (Hızır), sivri biber (Özge) ve kavun (Ünlü) bulunuyor. Ürünler, paketli olarak, etiketlerinde bilgilendirmeler dahilinde CarrefourSA marketlerinden müşterilerin beğenisine sunuluyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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