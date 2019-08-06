Yerli tohum ile domateste yüksek verim

06.08.2019 17:18

Mardin'de yerli domates tohumu ile dekar başına 30 ton verim alındı.

20 yıl boyunca Bursa'nın Karacabey ilçesinde sanayi tipi üreticilik yapan Murat Abak, döndüğü memleketi Artuklu ilçesine bağlı Eroğlu köyünde yerli tohumla domates ekti. Mezopotamya'nın verimli topraklarından dönüm başına 30 ton domates alan Abak, yöre çiftçisine örnek oldu.

Abak yaptığı açıklamada, yerli tohumla yapacak üreticilerin yüksek gelir elde edeceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Domatesimiz Mersin, Antalya ve Adana'dan geldiği için maliyeti yüksek. Biz bunu burada üretirsek tüketici de ucuz yer. Bizim bu bölgede işsizlik çok fazla. Domates ekimi büyük oranda yayılırsa işsizlik azalır. Bursa'da çalıştığım zaman Mardin ilçelerinden 200 ile 250 kişiye yakın mevsimsel işçi benim yanıma çalışmaya geliyordu. Ben burada aldığım verimi Bursa'da alamadım. Mardin'de çok yüksek verim aldık."

Antalya'da tohum üretimi yapan Ziraat Mühendisi Ali Uzun da şunları kaydetti:

"Mezopotamya toprakları, suyu ve havası domates üretimine çok uygun. Yerel tohumu burada gördüğünüz gibi çok önemli, kendi toprağımızın çeşidini, kendi toprağımızda ve kendi çiftçimizle buluşturduk. Yani hem milli öz sermayemiz Türkiye içerisinde kalsın, hem daha yüksek verim alalım, hem de damak lezzetimize uygun lezzetler yiyelim."

Kaynak: AA