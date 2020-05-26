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Yerli teknolojiyle uzaktan sağlık takibi

Sosyal izolasyon döneminde uzaktan dijital sağlık takibi yapmak amacıyla yerli teknoloji geliştirildi.

Yerli teknolojiyle uzaktan sağlık takibi
26.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:36

Sosyal izolasyon döneminde uzaktan dijital sağlık takibi yapmak amacıyla yerli teknoloji geliştirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin önde gelen teknogirişim firmalarının öncülüğünde kurulan MedInnovate Konsorsiyumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi salgın hastalıkların etkin yönetimiyle ilgili önemli bir adım attı.

Bu kapsamda, sosyal izolasyon nedeniyle evde kalması gereken 65 yaş üstü bireylerin ve kronik hastaların sağlık takiplerini yapabilecek bir çözüm hayata geçirildi.

Yerli teknoloji ile geliştirilen program sayesinde, söz konusu kişilerin yakınları virüs bulaşma riski nedeniyle görüşemedikleri sevdiklerinin sağlığını 7 gün 24 saat uzaktan takip edebilecekler.

MedInnovate ismi verilen yerli uygulama için takip edilecek kişinin taktığı akıllı bileklik yeterli oluyor. Kişinin nabız, oksijen satürasyonu, tansiyon, vücut sıcaklığı ve EKG ölçümlerine ek olarak hareket, uyku ve beslenme alışkanlıkları, düşme, hareketsiz kalma, güvenli alan dışına çıkma, yardım isteği gibi acil durum bilgileri sağlık uzmanlarına tamamen yerli imkanlarla üretilen akıllı bileklik yardımıyla iletilip sürekli izlenebiliyor.

Acıbadem Mobil Sağlık uzmanları da kullanıcılara akıllı bileklik ve görüntülü iletişim aracılığıyla destek veriyor, ölçüm değerlerinin eşik değerleri aştığı durumlarda haberdar olup müdahale edebiliyor.

Ev ortamında ön tanı

Yenilikçi sağlık çözümleri geliştiren ve sunan birçok firmanın iş birliğiyle oluşturulan MedInnovate Konsorsiyumu, ürün ailesine yakın zamanda giyilebilir sensörler, evde sağlık etkileşim araçları ve evde tanı testi uygulamaları eklenmeyi planlanıyor.

MedInnovate, bu uygulama ve akıllı bileklikle salgın hastalıkların filyasyon etkinliğini artırmakla kalmayacak aynı zamanda bu salgınlardan en çok etkilenen kronik hastaların ve 65 yaş üstü bireylerin bağışıklık sisteminin geliştirilmesine de önemli katkı sağlayacak.

Geliştirilen bu uygulama, evlere ulaştırılabilecek tanı cihazları ve sağlık personeli arasında bir köprü görevi görecek. Böylece normalleşme sürecinde bulaşıcı hastalıklara karşı risk grubunda bulunan kullanıcılara hastanede uygulanabilecek ön tanı araçlarının ev ortamında uygulanabilmesinin önü açılacak.

Hızlı müdahale ve destek

Dijital Sağlık Takip ve Destek Paketi'nde bulunan PingBit Mate2D akıllı bileklik sayesinde kişiler, yakınlarının egzersiz, ilaç kullanım, ölçüm zamanlarını düzenleyip, sağlıklarının yerinde olduğundan emin olabiliyor.

Mate2D ile anlık konum, düşme, hareket düzenindeki değişiklikler gibi detaylardan haberdar olunup, Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri desteğiyle acil durumlarda hızlı müdahale ve destek sağlanabiliyor.

Sistemde yer alan "çevresel cihaz ve sensörler" ile sağlık verileri ve çevresel veriler otomatik ve sürekli kaydedilebiliyor, güvenli arşivde saklanabiliyor.

Konum Takip Sistemi'yle iç ve dış mekandaki konum gözetimi yapılabiliyor. Akıllı Hareket Analizi'yle günlük davranış, pozisyon, aktivite ve uyku bilgileri gözlemlenebiliyor, Karar Destek Sistemi ile büyük veri analiziyle elde edilen düşme riski, günlük davranış değişiklikleri, çeşitli semptom analizleriyle desteklenen sağlık hizmetine ulaşabiliyor. Hasta yakınları, sağlık uzmanlarından yakınların sağlık durumlarıyla ilgili konularda 7 gün 24 saat sürekli destek alabiliyor.

Sağlıktaki güç birliğinin meyvesi

MedInnovate Konsorsiyumu, teknogirişim firmaları, üniversiteler, sağlık hizmet sağlayıcıları, büyük ölçekli KOBİ ve Ar-Ge kuruluşlarının bir araya gelmesi ve yeteneklerini birleştirmesiyle oluşturulan bir "Ar-Ge ve Ürün Hızlandırma" kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Hayata geçirilecek iş birlikleriyle rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürün aileleri geliştirilerek cari açığın azaltılmasını hedefleyen MedInnovate, TÜBİTAK tarafından da destekleniyor.

MedInnovate, prototip aşamasına ulaşmış yenilikçi çözümlerin ürün ailesine entegre edilerek ürünleştirme, sertifikasyon, klinik değerlendirme, pilotlama ve kullanıcı doğrulama süreçlerinin kısa zamanda tamamlanarak ürüne dönüşüp ticarileşmesi yönünde, konsorsiyum katılımcılarının alt yapı ve yetkinliklerini sunarak yenilikçi teknogirişim firmalarına destek sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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