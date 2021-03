Yerli teknoloji şirketinden cinsiyet eşitliği atağı

Teknoloji sektörü, Türkiye'deki erkek egemen iş alanlarının başında geliyor. Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sektörde sürerken, çalışanlarının yüzde 64'ü kadın olan yerli teknoloji şirketi, başlattığı Women@CALIGO projesiyle kadın-erkek eşitliğinin tesisi konusunda başarılı uygulamalara imza attı.

Teknolojide Kadın Derneği wtech'in verilerine göre, Türkiye'de bilgi teknolojileri (BT), yüzde 9,9 kadın işgücü oranı ile cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun olduğu sektör olarak kayıtlara geçti. Bu tablo karşısında teknoloji şirketleri çözüm arayışı için kolları sıvarken, bir hamle de veri yönetimi ve analitiği alanlarında faaliyet gösteren CALIGO'dan geldi.

Yerli teknoloji şirketi, cinsiyet eşitliği taahhütlerini somut hedef ve uygulamalarla hayata geçirmek amacıyla 'Women@CALIGO' adlı bir program başlattığını duyurdu. PwC'nin Women in Work 2020 raporuna göre, G7 ülkelerinde BT sektöründeki kadın çalışan oranı yüzde 30 iken, halihazırda her 5 çalışanından 3'ü kadın olan şirket, eşit değerde işe eşit ücret politikasıyla ücrete dayalı cinsiyet ayrımcılığı yapmadığını, cinsiyete göre ayrıştırılmış datalarını her kırılımda takip ettiğini ve eşitliği tesis etmeye yönelik veriye dayalı aksiyonlar aldığını bildirdi. Aile ve iş yaşamını uyumlaştırmak üzere bakım yükümlülüğünü yalnızca kadın çalışanların bir sorumluluğu değil, tüm ebeveynlerin ortak sorumluluğu olarak gören CALIGO, çalışanlarının iş-özel yaşam dengesini sağlamak üzere ebeveynlere çocuklarının okulun ilk günü ve karne günlerinde ekstra izin hakkı veriyor ve kadın çalışanların doğum iznindeyken ve sonrasında kariyerlerininde kesintiye uğramayacak uygulamaları hayata geçirmeyi taahhüt ediyor.

"KADINLAR EV İŞLERİNE ERKEKLERDEN 3 KAT FAZLA ZAMAN AYIRIYOR"

Hayata geçirilen programın çıkış noktasına dair açıklamalarda bulunan CALIGO Yönetici Ortağı Umut İşcan, "Araştırmalar İngilizce'de 'unpaid work' denen, ev işleri için harcanan karşılıksız emeğin yüzde 76,2'sinin kadınlar tarafından üstlenildiğini gösteriyor. Yani kadınlar, iş hayatında taşıdıkları sorumluluklara ek olarak, ev işlerine erkeklerden üç kat fazla zaman ayırıyorlar" dedi.

HAMİLELİK VE DOĞUM İZNİNDE ÜCRET ARTIŞI VEYA TERFİ DEVAM EDİYOR

Kadınların iş ve özel hayatlarındaki sorumluluklarını dengeleyerek, daha fazla kadının daha uzun süre kariyer yapmasını desteklediklerini söyleyen İşcan, "Çalışanlarımız için oluşturduğumuz özel sağlık sigortası paketinde kapsamlı bir doğum teminatı da bulunuyor. Hamile olan ve doğum iznine çıkan hiçbir kadın çalışanın ücreti kesintiye uğramıyor, aksine normal zamanda alması gereken ücret artışı ve terfiler devam ediyor. Böylece potansiyellerinin önündeki tüm bariyerler kalkıyor, kariyer yolları kapanmıyor. İnanıyoruz ki bu şekilde, erkek egemen bir sektör olan BT'deki kadın çalışan ve yöneticileri olması gerektiği seviyelere taşıyabiliriz" diye konuştu.

"SEKTÖRE ÖRNEK OLMASINI UMUYORUZ"

CALIGO Yönetici Ortağı Muharrem İşeri ise, BT alanında cinsiyet eşitliğinin önünü açan uygulamalarının sektöre de örnek olmasını umduklarını belirterek, "2020 yılında iş görüşmesine davet ettiğimiz adayların arasında kadınların oranı yüzde 52 işe alınanların arasında kadınların oranı ise yüzde 63 oldu. 2020 yılı içerisinde terfi alan çalışanlarımızın içinde kadınların oranı ise yüzde 68 olarak kayıtlara geçti. Bu göstergeler sürekli takip ettiğimiz ve şirket içi süreçlerde kadın-erkek dengesini doğru yönetip yönetmediğimizi teyit etmek adına baktığımız oldukça kıymetli bilgiler. Tüm bu rakamların ardında, sektöre örnek olmasını umduğumuz kararlı çabalar var. Açıkça söylemem gerekir ki bu klişe bir pozitif ayrımcılık takıntısı ya da farklı bir hassasiyetin sonucu değil. Biz 'İdeal CALIGO çalışanı' profilini tanımlamaya çalıştığımızda içinin en başarılı şekilde kadınlar tarafından doldurulduğunu gördük, bütün sonuç bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı