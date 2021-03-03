Yerli teknoloji "SeeTalk", prompter ve mikrofonu buluşturdu

Tüketici elektroniği üreticisi Sunny, topluluk önünde yapılan konuşmaları daha etkileyici hale getirmek amacıyla mikrofon ve prompter teknolojisini bir araya getiren "SeeTalk" isimli ürünü duyurdu.

Tüketici elektroniği üreticisi Sunny, topluluk önünde yapılan konuşmaları daha etkileyici hale getirmek amacıyla mikrofon ve prompter teknolojisini bir araya getiren "SeeTalk" isimli ürünü duyurdu.

Rahat ve akıcı konuşma yapmayı sağlayan SeeTalk, İstanbul'da tanıtıldı.

Sunny Elektronik Pazarlama ve Ürün Kategori Direktörü Arif Yıldırım, tanıtımda yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıllık yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen, kullanım ve pazar testleri başarıyla tamamlanan SeeTalk'u paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Herkes topluluk önünde etkili ve akıcı konuşmalar yapabilsin, iyi fikirler kalabalıklar tarafından anlaşılsın diye SeeTalk'u yaptık. SeeTalk, prompter ve profesyonel mikrofonu, üstün bir teknoloji ve şık bir tasarımla bir araya getirdi." diye konuştu.

Üründe; 5 inç prompter yüksek çözünürlüklü LED ekranı, profesyonel senkron çift mikrofonu, kullanıcı dostu Android arayüzü bir araya getirdiklerini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SeeTalk, topluluk önünde konuşma yaparken, konuşma metnine hakimiyeti artırmayı, rahat ve akıcı konuşma yapmayı sağlıyor. SeeTalk, sınıfında örneği olmayan dünyada ilk ve tek bir ürün. Ürünün ekranı yüksek kontrast oranına sahip. Yazının boyutu, rengi, arka planı göz konforuna göre ayarlanabiliyor. Ayrıca, SeeTalk'un kullanışlı ve şık bir kumandası bulunuyor. Bu kumandayla okuma hızı ayarlanabilir, mikrofon kapatıp açılabiliyor. Konuşma metninin içerisinde ve sayfalar arasında dolaşılabiliyor. İşe ara verildiğinde SeeTalk, uyku moduna da alınabiliyor.

SeeTalk, sesi çok az ya da hiç kaybetmeden 1 metre çapındaki mesafesinden alabiliyor. Sadece bu özelliğiyle bile SeeTalk benzersiz bir ürün. Uğultu ve cızırtıları önleyerek temiz, anlaşılabilir bir konuşma yapılmasını sağlıyor. Wi-Fi ve bluetooth bağlantı özelliklerine de sahip bulunuyor. İbadet yerlerinde vaaz ve kürsü konuşmaları, konferans, seminer gibi etkinlik konuşmaları, performans sanatları, stand-up, talk show ve YouTuberlar için kullanılabilir. Ürünü tasarlarken böyle bir kullanım alanı öngörmemiştik ancak ürünün tanıtım çalışmaları sırasında YouTuberlar büyük ilgi gösterdi."

"2021 yılını 50 bin adetle tamamlamayı hedefliyoruz"

Yıldırım, ürünün pazar testlerinin yüzde 100 başarıyla tamamlandığını belirterek, "Gerçek hayatta ilk kullanımlarından biri olarak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete tekrar açıldığında Diyanet İşleri Başkanımız (Prof. Dr. Ali Erbaş) açılış konuşmasını SeeTalk ile yaptı. SeeTalk'un kullanıldığı camilerde, cemaatin SeeTalk öncesi ve sonrası sohbetin kalitesiyle ilgili deneyimlerini ölçtük. Araştırmaya katılanların yüzde 92'si SeeTalk ile yapılan konuşmaların daha kaliteli ve anlaşılır olduğunu söyledi." diye konuştu.

Türkiye'de ve komşu ülkelerde ürüne ciddi ilgi olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ürün, şu anda online olarak satışa açılmış durumda. 2021 yılını 50 bin adetle tamamlamayı hedefliyoruz. Öte yandan, Türkiye'nin en büyük 3 tüketici elektroniği üreticisinden biriyiz. Çok büyük firmalarla global iş birliklerimiz var. Bu iş birliklerini genişletme çalışmaları içerisinde çeşitli çalışmalarımız oldu ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere üretime başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık