Yerli tedarikçi, Akkuyu NGS tecrübesiyle dünyaya açılmayı hedefliyor

12.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:06

Superlit Boru Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgay Aytekin, şirketin Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine sağladığı hizmetin diğer NGS projelerine de çözüm üretme açısından ilgi göreceğine inandıklarını belirterek, "Dünyanın neresinde inşa edilirse edilsin NGS projelerinde potansiyel çözüm ortaklarından biri olarak sahnede yer almak istiyoruz." dedi.

Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin soğutma sisteminde kullanılacak suyun yeniden denize deşarj edilmesini sağlayacak yaklaşık 10 kilometrelik deşarj hattının borularının tedariki, döşemesi ve mühendislik hizmetinden sorumlu olduklarını söyledi.

Proje kapsamında ürettikleri boruların büyük bir kısmının denizin altına döşeneceğini ifade eden Aytekin, boruların kompozit malzemeden üretilen cam elyaf takviyeli polyester (CTP) boru olmasının korozyon riski bulunmaması, hafiflik ve döşeme kolaylığı nedeniyle en uygun seçenek olduğunu dile getirdi.

Aytekin, 2014'te İskenderun'da Atlas Termik Santrali projesine sağlanan kompozit borularla dünyada denize döşenen en büyük çaplı CTP boru projesinin Superlit Boru'ya ait olduğunu kaydederek, "Yüzde 35-40'lık bir pazar payıyla kompozit boruda Türkiye'deki en büyük kapasiteye sahibiz. Ürün tasarımının yanı sıra üretimde kullanılan malzeme ve ekipman da büyük oranda yerli." ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'de iki termik santral projesine ürün sağladıklarına değinen Aytekin, "Akkuyu NGS enerji alanındaki üçüncü santral projemiz ancak ilk defa bir NGS projesinde yer alıyoruz." dedi.

Aytekin, Akkuyu NGS'yle ilk defa Rus teknolojisine sahip bir NGS projesinde kompozit boru kullanılacağına dikkati çekerek, "Bu durum Rusya tarafından inşa edilen diğer NGS projelerinde kompozit boru kullanımını gündeme getirebilir. Bu nedenle sektör açısından önemli bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu NGS için çalışmaların yaklaşık yüzde 25'lik kısmının tamamlandığını ve 2021 sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını ifade eden Aytekin, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşası devam eden birçok NGS projesi var. Bu nedenle Rusların onayladığı bir şirket olmak bizim için kritik bir öneme sahip. Bu anlamda Akkuyu NGS projesine adapte olmanın şirketimize farklı projelere çözüm üretme açısından ciddi bir tecrübe kazandıracağına ve ürünlerimizin dünyada inşası devam eden diğer NGS projelerinde de ilgi göreceğine inanıyoruz. Bizim için asıl başarı, Akkuyu NGS'de elde edeceğimiz tecrübeyle yurt dışında bir NGS projesine ürün ve hizmet sağladığımızda olacak. Dünyanın neresinde inşa edilirse edilsin NGS projelerinde potansiyel çözüm ortaklarından biri olarak sahnede yer almak istiyoruz."

"Akkuyu NGS'de özel tasarlanmış bir boru kullanıyoruz"

Aytekin, deşarj hattının Akkuyu NGS'nin soğutma sisteminin önemli bölümlerinden birini oluşturduğunu belirterek, "Boruların döşenmesinden de sorumlu olduğumuz deşarj hattı, deniz altında belirli bir derinlikte 4 metre çapında borularla başlıyor. Boruların çapları hattın sonlarına doğru küçülüyor. Çevresel regülasyonlara uygun olarak, 3 ve 2 metre çapında borularla 'difüzör' olarak tabir edilen çoklu çıkışlar yapılarak suyun tamamını tek bir noktadan vermek yerine mümkün olduğunca yayarak denize geri verilmesi sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Standart boruların, döşeme kriterlerine dikkat edildiği takdirde 50 yıla kadar servis ömrü olduğuna dikkati çeken Aytekin, "Akkuyu NGS'de özel tasarlanmış bir boru kullanıyoruz. Mevcut tasarımımız üzerinde yaptığımız bazı revizyonlarla birçok dış etkene karşı daha dayanıklı hale getirdiğimiz bu borunun ekonomik ömrünü 70 yıla kadar yani Akkuyu NGS tamamen işletmeden çıkarılana kadar uzattık." diye konuştu.

Kaynak: AA