Yerli Tarım İşçisi Bulunmayınca, Suriyeliler Devreye Girdi

Yerli tarım işçisi bulunmayınca, Suriyeliler devreye girdi



İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yerli tarım işçisi bulamayan üreticiler çareyi Ödemiş ve çevresine yerleşen Suriyelilerde buldu. Üreticiler, yerli işçi bulmakta zorlandıklarını belirterek, Suriye'den bölgeye yerleşenlerle doldurmaya çalıştıklarını söyledi.

Ödemişli salatalık üreticisi Emin Bektaşoğlu, kaliteli tarım işçisi bulmakta zorlandıklarını belirterek birkaç yıldır güneydoğu kökenli vatandaşlar ve Suriye'den Türkiye'ye gelenlerle çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bölge dışından gelen işçilerin tarıma yabancı oldukları için kalifiye işçi sıkıntısı çektiklerini belirten Bektaşoğlu, "Birkaç yıldır, işçi sıkıntısı çekiyoruz. Bu sıkıntıyı, işçi sağlayan aracılar vasıtası ile güneydoğudan bölgeye gelen vatandaşlarımız ve Suriye'den gelenlerle doldurmaya çalışıyoruz. Şu an işçilerle ciddi bir sorun yaşamıyoruz ama benim dileğim, herkesin kendi yurdunda huzur bulması ve çalışmasıdır. Böyle devam ederse ileride çeşitli sorunların çıkacağını tahmin ediyorum" dedi.

Dışarıdan gelenlerle kültür uyumsuzluğu sorunu yaşadıklarını ifade den Bektaşoğlu, savaşın bitmesini ve Suriyelilerin vatanlarına dönmesini dilediklerini söyledi.

Ödemiş'in Kaymakçı beldesindeki bir tarlada ailesi ile birlikte salatalık toplayan Suriye vatandaşı Hasan Mehmet İbo da Türkiye'ye 5 yıl önce geldiklerini ve savaştan kaçtıklarını söyledi. Savaşların iyi olmadığını ve insanların savaşmaması gerektiğini belirten Hasan Mehmet İbo, Ödemiş'te bir evde ikamet ettiklerini ve ne iş olursa yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Savaşın insanlık için kötü olduğunu belirten Hasan Mehmet İbo, Suriye'deki savaşın biran önce sona ermesini beklediklerini sözlerine ekledi.