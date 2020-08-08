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Yerli tabanca Mete Serisi, Ocak ayında ABD'ye ihraç edilecek

TSK ve Kolluk Kuvvetlerinin istekleri göz önünde bulundurularak geliştirilen Mete Serisi Tabancalar, Türkiye'nin haricinde Filipinler, Endonezya, Polonya, Ukrayna gibi birçok ülkede kullanılıyor.

Yerli tabanca Mete Serisi, Ocak ayında ABD'ye ihraç edilecek
08.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:02

TSK ve Kolluk Kuvvetlerinin istekleri göz önünde bulundurularak geliştirilen Mete Serisi Tabancalar, Türkiye'nin haricinde Filipinler, Endonezya, Polonya, Ukrayna gibi birçok ülkede kullanılıyor. Milli tabanca olan Mete Serisi tabancaların dünyadaki sayısının 500 bin civarına ulaştığına dikkat çeken Samsun Yurt Savunma A.Ş Genel Müdürü Utku Aral, silahın gelecek yıl Ocak ayından itibaren ABD'ye ihraç edileceğini kaydetti.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilerek güvenlik güçleri tarafından kullanılan Mete Serisi tabancalar, Türkiye haricinde birçok ülkede kullanılıyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi AŞ tarafından üretilen Canik marka Mete Serisi tabancalar, dünyada yaklaşık 500 bin güvenlik personeli tarafından kullanılıyor. Türk üretimi silaha birçok ülkeden yoğun talep olduğu kaydedildi. Samsun Yurt Savunma A.Ş Genel Müdürü Utku Aral yerli tabanca Mete'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Aral, TP serisini 2011 yılında satışa sunduklarını dikkat çekerek, "Mete serisi ile TP serisinin arasında farklar bulunuyor. Mete'nin en önemli farkı her iki elle kullanılmasıdır. Daha önceden silahlarımız NATO standartlarındaki testlerine göre yapılmıştı. Şuan ki testler çok daha zorlu şartlarda gerçekleşiyor. Bu testler doğrultusunda Mete serisinde iyileştirmeye ihtiyaç duyduk. Diğer serilere göre Mete serisi daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Dünyada 500 bine yakın Mete serisi kullanılıyor"

Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladıklarına değinen Aral, "Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet güçlerimiz görev tabancası olarak Mete serisini kullanıyor. Türkiye'nin haricinde Filipinler, Endonezya Polonya, Ukrayna gibi birçok ülke Mete serisini kullanıyor. Takribi olarak şuan dünyada 500 bine yakın Canik'in Mete serisi tabancaları kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Mete serisinin geçtiği testlerden de bahseden Aral, "Testlerde silahla 30 bin mermi atışı yapıldı. Daha önceden 50-60 bin atış yaptığımız için, bizim için sorun oluşturmadı. Savunma Sanayi Başkanlığı bunu 30 bin olarak belirlediği için böyle bir testten geçti. Burada kirlilik testi de önemli. Düşük sıcaklıkta atışlar yapıyoruz. Daha sonradan atış yapıp yine silahı soğutup yine atış gerçekleştiriyoruz. Bu sıcaklık eksi 50 dereceyi buluyor. Dünyada bu standartlar yok. Bizde coğrafi şartlarımızı dikkate alarak bu testleri yaptık. Silah, çok zorlayıcı testlerden geçti. Onun haricinde düşme, dağılım, mermi çıkış hızı gibi testlerde yapıldı" şeklinde konuştu.

Mete serisinin 2020 Mart'tan itibaren Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) üzerinden satışa sunulduğunun altını çizen Aral, "Bu projeyi daha önceden sunmamamızın nedeni, bu projenin özel olmasını istedik. Emniyet Güçlerine uygun kullanılabilecek bir silah olmasını istedik. Mete'ye çok fazla talep oldu. Bu sebeple Türkiye pazarında satışa sunduk. Bu seri Afrika ve Avrupa'da satışa sunuluyor. ABD'de ise bir izin süreci yaşanıyor. Bu izin süreci yaklaşık 7-8 ay sürüyor. ABD'den İzinlerimizin gelmesine rağmen tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinden dolayı satışa sunmadık. Mete serisini önümüzdeki yıl ocak ayında ABD'ye satışa sunulmasını daha doğru bulduk. Mete serisi daha çok kullanıldıkça talep büyüyor. Örneğin Filipinlere yaptığımız satışın ardından Endonezya'dan bir talep geldi. Bu silahlar kullanıldıkça talep artıyor" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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