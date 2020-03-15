Yerli tabanca "METE" de teslimat sayısı 200 bini geçti
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Yerli tabanca "METE" de teslimat sayısı 200 bini geçti

- Yerli tabanca "METE" de teslimat sayısı 200 bini geçti Türk savunma sanayisindeki silah üreticileri, Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine teslimatlarını sürdürüyor.

15.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:53
Yerli tabanca

- Yerli tabanca "METE" de teslimat sayısı 200 bini geçti

ANKARA - Türk savunma sanayisindeki silah üreticileri, Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine teslimatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yerli üretilen METE tabancalarında teslimat sayısı 200 bini geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ "TP9 SF Mete" ve Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ "SAR9 METE" tabancalarını üreterek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuyor. Böylece güvenlik güçleri tarafından kullanılan tabancaların yerini ateş gücü yüksek yerli ürünler alıyor. SSB, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yerli üretim tabancaların teslimatındaki son rakamları, hazırladığı video ile paylaştı. Buna göre, üretilen METE tabancalarında teslimat sayısı 200 bini geçti. Paylaşımda, 180 binden fazlası Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, 100 binden fazlası Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından olmak üzere 280 binden fazla tabancanın üretileceği belirtildi.

Yerli tabanca 'METE' de teslimat sayısı 200 bini geçti

Kaynak: İHA

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Yerli tabanca "METE" de teslimat sayısı 200 bini geçti

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