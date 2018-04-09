Yerli Süs Bitkileri Tescillendi

BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen, Türkiye Ters Lale Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması Projesi kapsamında, süs bitkisinde yerli çeşitlerin tescili ile dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli çeşitlerin artırılması hedefleniyor.

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ters lale koleksiyon bahçesinde 12 yıldır sürdürülen proje kapsamında 19 ilden toplanan 32 lale çeşidinden 3'ü tescillendi. Tescili tamamlanan lale çeşitlerinden "vuslat"ın, ağustos ayı içerisinde satışa sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında süs bitkisinde yerli çeşitlerin tescili ile dışa bağımlılığı azaltarak yerli ve milli türlerin üretiminin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan, AA muhabirine, Türkiye Ters Lale Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Kültüre Alınması Projesi kapsamında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, tescili yapılan "vuslat" adı verilen ters lalenin ağustos ayında satışa sunulacağını söyledi.

Karadoğan, "Yerel çeşitlerin tescil ettirilmesiyle dışa bağımlılıktan kurtulmayı yerli ve yerel çeşitlerimizi vatandaşlarımıza sunmayı ilke edinerek başlanmıştır bu projeye. Çok şükür gelinen hedefler neticesinde de 3 çeşidimiz tescil ettirildi. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte enstitümüzde. Yeni çeşitler yolda, önümüzdeki dönemlerde yine ters laleden yeni çeşitleri sektöre kazandırmak için çalışmalar yapmaktayız."

Hedef, yerli süs bitkilerinde sektöre hizmet etmek

Karadoğan, süs bitkisi sektöründe yerli çeşitlerin artırılmasını hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ıslah çalışmaları neticesinde yerli çeşitlerimizi ortaya çıkararak dışa bağımlılıktan kurtulma yolunda da adımlar atmış olmaktayız. İnşallah ilerleyen dönemlerde, tamamen yerli çeşitlerimizle süs bitkileri sektörüne hizmet etmek istiyoruz."

İlaç sektörü ile temas halinde olduklarını ifade eden Birol Karadoğan, "Süs bitkileri sektörüne laleleri kazandırmakla beraber, biz ilaç sektörüyle de temas halindeyiz. Onlarla yaptığımız ön çalışmalar neticesinde de inşallah ilaç sanayisi sektöründe de bu bitkilerin kullanılmasını amaçlamaktayız. Bu konudaki çalışmalarımızda devam etmekte." diye konuştu.

Proje sorumlusu Ziraat Mühendisi Meral Aslay ise koleksiyon bahçesindeki bitkilerin bu yıl geçen yıllara göre yaklaşık bir ay erken açtığını, bazı türlerin ise tohuma geçtiğini belirtti.

2006 yılından beri TÜBİTAK projesi ile doğadan bitki toplamaya başladıklarını anlatan Aslay, 2018 yılında ters lale koleksiyon bahçesinin oluşturulduğunu, ters lale türlerinin muhafaza edildiğini, adaptasyon çalışmalarının tamamlanarak yetiştirme tekniklerinin belirlendiğini ifade etti.

Aslay, ıslah çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ters lale olarak 3 çeşidimizi tescillendirdik. 'Türkiye ters lale çeşitleri' olarak sunduk. Devamında yeni çeşitlerimiz geliyor, 2-3 tane çeşit adayımızı yine tescile sunacağız. Bunun yanı sıra hem bilimsel çalışmalar yapılıyor, yüksek lisans doktora çalışmaları yapılıyor. Yine sosyal amaca hizmet ediyor. Türkiye ters laleleri bahçemize çok farklı kesimlerden ziyaretçilerimize tanıtmaktayız. Yine tıbbi yönleri araştırılıyor şu an da kolinesteraz enzim aktiviteleriyle ilgili bir çalışma yürütülmekte."