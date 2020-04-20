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Selçuk Bayraktar, Şehir Hastanesi, Başakşehir, Ekonomi

Yerli solunum cihazlarının Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslimi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir.

20.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:32
Yerli solunum cihazlarının Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslimi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı.

Bayraktar, burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de vatandaşlara yerli solunum cihazlarının geliştirilmesi süreci hakkında bilgi verdi.

Projeyi yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarında, kendisinin "İnanıyorum ki Türk mühendisleri en iyisini en hızlı şekilde yapar" dediğini aktaran Bayraktar, bu sözün mühendislere büyük bir moral olduğunu ifade etti.

"Tam bir seferberlik ruhuyla gerçekleşti"

Selçuk Bayraktar, Erdoğan'ın projeyi günbegün takip etmesi sayesinde bugün ilk ürünlerin teslim noktasına geldiğini belirterek, 120'den fazla mühendisin çalışmalarıyla ortaya çıkan cihazlara ilişkin şunları söyledi:

"Bu tam bir milli seferberlik ruhuyla yapıldı. 4 Türk şirketi bir araya geldi, hatta mühendislerimiz, buradaki takım arkadaşlarım, 'Bizi bir odaya kapatın, başarana kadar çıkarmayın' dediler. Tam bir seferberlik ruhuyla gerçekleşti. İnşallah da mayıs ayının sonuna kadar 5 bin adet cihazı vermiş olacağız.

Türkiye, savunma sanayisinde son 15 yılda yapılan atılımlarla dünyanın parmağıyla gösterdiği bir ülke haline geldi. Yerlilik yüzde 15'lerden yüzde 70'lere vardı. İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı içerideki komponentlerine, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, tüm paydaş kurumlara teşekkürlerimi iletmek istiyoruz."

"Ülkemize ve tüm insanlığa rahat bir nefes aldırmak için varız"

Biosys Biyomedikal Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan da girişimi, 2012 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknogirişim sermaye desteğiyle kurduklarını hatırlattı.

TÜBİTAK, KOSGEB ve Bilkent Üniversitesi'nin destekleriyle ürünü 2017 yılında ticarileştimeyi başardıklarını anlatan Erdoğan, çalışmalarının bugün anlamlı bir hizmetle taçlanmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na destekleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte Sanayi Bakanlığı'mızın yoğun bir koordinasyonuyla, kendi alanında dev 3 firma bir araya gelip dünyanın peşinde olduğu bu solunum cihazlarının seri üretimi başarıyla tamamlandı. Ülkemize ve tüm insanlığa rahat bir nefes aldırmak için varız." diye konuştu.

"100 mühendis, hayatlarının en keyifli uykusuz gecelerini yaşadı"

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk ise "Hayatımızdaki en gururlu an... İki haftada üretilebilir ve çok güvenli bir prototipi yaptık. Bunu 4 haftada seri üretilebilir hale getirdik. Şu anda ayda 5 bin adet üretilebilir kapasiteye ulaşmış durumdayız. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı'mız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız, Koç Holding, Arçelik yönetimi, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz inanılmaz destek oldular." dedi.

Üretim süreçlerinde sadece Ar-Ge personelinin görev almadığını ifade eden Öztürk, "Arçelik'te her süreçten sadece araştırma-geliştirmeden değil, üretimden, üretim teknolojilerinden, kalıphaneden, satın almadan 100 tane mühendis, hayatlarının en keyifli uykusuz gecelerini yaşadılar. 7 gün 24 saat çalıştılar. Başta ülkemize, sonra dünyaya bir nefes olan aslında bu projenin parçası olmak en büyük gururumuz. Eğer ülkemize bir nefes olabiliyorsak bütün bu yorgunluklar dünyanın en keyifli yorgunluğu haline geliyor." ifadelerini kullandı.

"Çok anlamlı bir ürün hep birlikte ortaya çıkmış oldu"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk gençliğine, Türk mühendislerine ve Türk sanayicilerine her zaman güvendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün sizin bu güveninizin çok anlamlı bir ürünü hep birlikte ortaya çıkmış oldu. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojiyle çalışan özellikle Baykar ve ASELSAN şirketlerinin, üretimde de Arçelik'in sorumluluk almasıyla yine çok kısa bir sürede yüksek teknolojik bir ürünün hayata dönüşüm sürecini hep birlikte yaşadık. Bizlere verdiğiniz bu fırsat için saygı ve hürmetlerimi ve tüm çalışanlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum."

Kaynak: AA

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