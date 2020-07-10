Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak

Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan Kartal Dr.

10.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:01

Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi içinden görüntülendi

İSTANBUL - Yerli üretim solunum cihazlarından bazıları, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine gönderildi. Salgın döneminde Türk mühendisler ve Türk şirketlerin çabasıyla üretilen yerli solunum cihazları, hastane personeline verilecek eğitimin ardından kısa sürede kullanılmaya başlanacak. Öte yandan geçtiğimiz Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını sürecinde hastanelere destek sağlanması için Türk şirket ve Türk mühendislerin çabasıyla üretilen ve yerli ve milli solunum cihazlarından bazıları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine gönderildi. Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle üretilen mekanik ventilatör cihazını kullanacak hastane personel için bir eğitim süreci olacak. Cihaz hakkında bilgilendirilen personeller kısa sürede yerli solunum cihazlarını kullanmaya başlayacak.

Yerli solunum cihazlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Pandemi sürecinde sağlık altyapısı destek konusunda bizlere ihtiyaçlarımız soruldu. Bizler de yoğun bakımlarda ventilatör konusunda istekli olduğumuzu, eksik olabileceğimizi söyledik. Bakanlığımız yurt dışından ithal için cihaz başvuruları yaptı ama genelde dünyanın ülkelerinden ihtiyaç talebi olduğu için üretici firmalar bunlara olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Sağlık Bakanımız 'biz kendi milli cihazımızı üretelim' fikri ortaya atıldı. Dört tane büyük şirket, İHA SİHA'ları üreten BAYKAR koordinasyonunda dört şirket bir araya gelerek yaklaşık bin tane bilgisayar mühendisini ve mekanik mühendisi çalıştırarak bizim yerli ve milli solunum cihazımızı ürettiler. Cihazı biraz önce test ettim, hakikaten mükemmel. Çok güzel bir cihaz, vatanımıza ülkemize hayırlı olsun bu cihaz. Cihazdan kullanan hastaneler var. Bizden önce açılan Başakşehir Şehir Hastanesinde, Yedikule hastanesinde var. Hakikaten oradaki arkadaşlar da bu cihazdan çok memnunlar. Cihazlar bize yeni geldi, cihazların teslimatını aldık. Yarın öbür gün eğitimlerini vereceğiz kullanıcı arkadaşlara. Onlar kullanmayı öğrendikten sonra cihazlar bu yoğun bakımlarımızda kullanılacak" dedi.

Yerli solunum cihazlarının avantajlarından bahseden Prof. Dr. Recep Demirhan, "Kartal Şehir Hastanesi çok büyük bir hastane. 1105 yatağı var, 45 tane ameliyathanesi var. Her gün yaklaşık olarak 180 - 200 kişi burada ameliyat olabiliyor. Bu hastaların bir kısmına yoğun bakım ihtiyacı hasıl olabiliyor. Yoğun bakımlarda da anestezi ve yoğun bakım mekanik ventilatör solunum cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. Bunların bu cihazların bu hastanelerde olmasının çok büyük avantajı var. Her türlü ameliyatı rahatça yapabiliyorsunuz. Ameliyat sonrası dönemde desteğinizde hiçbir sıkıntı olmayacağınızı bildiğiniz için bu cihazlar oldukça önemli. Yerli olması da bizler için son derece önemli. Bu cihazlar İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı olur" dedi.

Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ayrıca Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin acil, travma, kanser cerrahisi, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi tedavilerinin nitelikli şekilde yapıldığı bir hastane olduğunu belirtti.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde aynı zamanda Sağlık Turizmi Servisi bulunuyor. Bu serviste yurt dışından getirilen yabancı hastaların tedavisinin yapılması planlanıyor.

Hastanenin endoskopi bölümüyle ilgili bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Köroğlu, "Hastanenin endoskopi ünitesinde 11 işlem odası bulunmaktadır. Gastroskopi, kolonoskopi, polipektomi, stent takılması, kanamalara müdahale, beslenme tüpü takılması işlemleri yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi drone ile havadan görüntülendi.

Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü Güncel
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek Güncel
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Berat Albayrak Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu
Magazin Sıla Alişan Ebru Gündeş Bergüzar Korel
Spor Ali Koç İrfan Buz Tamer Tuna Cüneyt Çakır Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: Yerli solunum cihazları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 10:26:30. #1.15#
title