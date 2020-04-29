Yerli solunum cihazina, yerli sızdırmazlık
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Yerli solunum cihazina, yerli sızdırmazlık

Korona virüs salgını ile birlikte giderek daha çok ihtiyaç duyulan yerli yoğun bakım solunum cihazının sızdırmazlık elemanlarının üretimi Kastaş tarafından gerçekleştirildi.

Yerli solunum cihazina, yerli sızdırmazlık
29.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:17

Sızdırmazlık teknolojilerinde Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üreticilerinden Kastaş;Ar-Ge, satış ve üretim mühendislerinin özverili çalışmaları ile solunum cihazının en kritik parçaları arasında yer alan 11 farklı sızdırmazlık elemanını kısa sürede üreterek teslimatını sağladı. Pnömatik sistemle çalışan cihazlardaki sızdırmazlık elemanları, entübe durumda olan hastalara, istenilen basınçta oksijenin sıfır hata ile verilmesini sağlıyor.

Projeye destek vermekten gurur duyduklarını belirten Kastaş Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan, bu zorlu süreçte, gece-gündüz demeden toplumun sağlığı için görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

100 BİN ADET PARÇAYI KASTAŞ ÜRETECEK

Salgının tedavisinde ön plana çıkan ve yoğun bakım hastalarına solunum desteği sağlanmasında kritik öneme sahip olan Mekanik Ventilatörlerin yerli kaynaklarla üretilmesinin önemine dikkat çeken Atılgan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hasta sayılarının arttığı ve ventilatör ihtiyacının tüm dünyada karşılanamaz noktaya ulaştığı bu dönemde cihazların yerli üretimi çok önemli. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adet üretim hedeflenen ve geçen başında ilk 100 cihazın üretiminin tamamlandığı Yerli Solunum Cihazı Projesinde, Kastaş olarak sızdırmazlık elemanlarının tedariğini üstlenmekten gurur duyuyoruz. Biosys tarafından geliştirilen, prototip ve seri üretimini Arçelik'in üstlendiği, ASELSAN ve Baykar'ın Teknoloji ve mühendislik desteği sunduğu Yerli Mekanik Ventilatör Projesi'nin ilk aşamalarından itibaren sürece dahil olarak, cihazların ihtiyaç duyduğu 11 farklı tip sızdırmazlık elemanının tedariği ile bu projeye katkı sağlıyoruz. Çok kısa sürede geliştirilen ve üretilen ilk 100 adetlik serinin ihtiyaç duyduğu 3 bin adet Sızdırmazlık elemanını iki haftalık sürede teslim etmeyi başardık. Şimdi Mayıs ayı sonuna kadar üretilmesi planlanan 5 bin adet ventilatör için 100 bin adedin üzerinde özel karışım sızdırmazlık elemanını, Kastaş olarak sosyal sorumluluk bilinciyle, projeye hibe edeceğiz."

Kaynak: Bültenler

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