Yerli Şirket İçi Haberleşme Uygulaması Piple Pulse Çıktı!
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Yerli Şirket İçi Haberleşme Uygulaması Piple Pulse Çıktı!

Yerli Şirket İçi Haberleşme Uygulaması Piple Pulse Çıktı!
02.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:32

İş dünyasına yönelik ürettiği çözümler ile tanıdığımız Piple, yakın zaman önce yeni mobil uygulamasını yayınladı.

İş dünyasına yönelik ürettiği çözümler ile tanıdığımız Piple, yakın zaman önce yeni mobil uygulamasını yayınladı. Şirket için haberleşme problemine odaklanan Piple Pulse isimli yeni uygulama, Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Mart 2020 itibarıyla Türkiye'de birçok şirket, salgından korunmak adına evden çalışma yöntemine geçmişti. Çalışanlarını evlerine gönderen şirketlerin bu kararlarının ardından, iş dünyasına yönelik hazırlanan uygulamalara olan ihtiyaç hızla yükselmişti. Başta görüntülü konuşma uygulamaları olmak üzere, çeşitli yeni uygulamalar kullanılmaya başlanmıştı. Yeni nesil iş gücü yönetim aracı Piple, şirket içi haberleşme için geliştirdiği uygulaması Piple Pulse ile şirketlere covid-19 salgını sürecinde iş güçleriyle iletişim kurmanın, personellerinin duygu durumlarının analiz edilmesinin ve sağlıklarına dair olası belirtilerin takip edilmesinin kolay ve verimli yollarını sunmayı hedefliyor.

Piple Pulse detayları

Yakın zaman önce kullanıma açılan uygulamanın en dikkat çekici tarafı, çalışanların sağlık durumlarının takip edilebilmesi. İsteyen kullanıcılar, çalışanlarından çeşitli zaman aralıklarında sağlık durumlarına dair bilgi alabiliyorlar. Alınan bilgiler ise arka planda düzgün şekilde raporlanarak, düzenli şekilde çalışan sağlık durumu takibi yapılabiliyor. Sağlık durumu takibi arasında yer alan detaylardan bir tanesi ise ruh halinin belirtilebilmesi. Çalışanlar isterlerse nasıl hissettiklerini işaretleyip, iş arkadaşlarına bunu bildirebiliyorlar.

Bildiğiniz üzere yüz yüze kurulmaya ilişkilerde, karşı tarafın nasıl hissettiğini bilmek imkansız. Bunu bilmeniz halinizde, karşınızdaki kişiye takınacağınız tavır da değişeceğinden, Piple Pulse bu soruna başarılı bir çözüm getirmiş durumda. Uygulamanın diğer detaylar ise hemen aşağıdaki gibi sıralanmış.

İşe Başlama ve Bitirme Bildirimi/Takibi

Mola Bildirimi ve Takibi

Duygu Durumu Anketi ve Analizi

Günlük Sağlık Kondisyonu Anketi ve Analizi

Grup Chat/Mesajlaşma

Direkt Chat/Mesajlaşma

Fotoğraf, Video Gönderimi

PDW, Word, Excel vb. Dosya Paylaşımı.

İsteğe Bağlı Dosya Paylaşımına Çalışan Onay Kurgusu

Oldukça kullanışlı görünen yerli iş gücü takip uygulaması Piple Pulse'u denemek için hemen aşağıda yer alan indir tuşuna basabilir ve uygulamayı deneyimleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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