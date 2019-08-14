14.08.2019 09:30

Yerli silahlar poligonların gözdesi oldu

İSTANBUL - Her gün binlerce atış yapılan poligonlarda yerli üretim silahlar tercih ediliyor. İthal edilen silahlara göre daha iyi isabet oranı sağlayan yerli silahlar, düşük maliyetli ve daha dayanıklı olmaları ile büyük ilgi topluyor.

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan atış poligonunda her gün onlarca vatandaş gelerek binlerce mermi ile atış yapıyor. Poligonda ilk açıldığı günler ithal silahlar kullanılarak müşterilere atış için hizmet verildi. Ancak sürekli kullanım ve art arta yapılan atışlar neticesinde tutukluk yapan ve yıpranarak bakıma gitmesi gereken ithal silahlar maliyeti yükseltti. Poligon firması ise çözümü yerli üretim olan Canik TP9 silahında buldu. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan onlarca testten başarı ile geçen yerli üretim silah 60 bin mermi atış testini 0 hata ile yapıyor. Silahı kullanan poligon yönetimi ise çok memnun olduklarını, uzun kullanımlarda tutukluk yapmadığını diğer silahlara göre namlu ömürlerinin daha fazla olduğunu ifade ettiler. 2019 Industry Choice Award yarışmasında Samsun Yurt Savunma A.Ş.'nin tabanca markalarından Canik'in TP9 Elite Combat Modeli 'yılın tabancası ödülü'nü kazanmıştı.

"Yerli ve milli silahlar kullanılıyor"

Uluslararası standartlara uygun poligonlarının olduğunu vurgulayan Büyükçekmece'de bulunan Silah marketin sahibi Tayyar Şafak,"Poligonlarda şuanda tüm Türkiye genelinde söyleyebilirim ki yerli ve milli silahlar kullanılıyor. Kullanılan yerli silahlar ithal olarak aldığımız Avrupa veya Amerika'daki silahlardan daha kaliteli. Biliyorsunuz poligonlarda sürekli ve çok atış yapılmaktadır. Burada namlu ömürleri ve dayanıklılıkları poligonlarda daha rahat test edilebiliyor. Çünkü poligonlarda oldukça fazla mermi atılmaktadır. Şuanda bizde yeri ve milli silahlarımızı kullanıyoruz. Ayrıca poligonumuzda kullandığımız mermiler de yerli üretimdir. Şuanda biz yerli silahlardan oldukça memnunuz. İnsanlar aldıkları silahların eğitimini almak ve kendilerini geliştirmek için poligonlara geliyorlar. Biz de poligonlarımızda sadece atış yaptırmıyoruz aynı zamanda eğitim de veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA