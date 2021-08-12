Yerli sesli kitap uygulaması Almanya'da
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Yerli sesli kitap uygulaması Almanya'da

Yerli sesli kitap uygulaması Almanya'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Almanya'daki Ay Yıldız kullanıcıları Dinlebi'yi ilk 30 gün ücretsiz kullanabilecek.

Almanya'daki Ay Yıldız kullanıcıları Dinlebi'yi ilk 30 gün ücretsiz kullanabilecek. Söz konusu kullanıcılar popüler kitaplar, yerli ve yabancı klasikler, çocuk ve kişisel gelişim gibi sayısız Türkçe sesli kitaba Türkiye ile aynı anda erişebilecek.

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, genişlemesini sürdürüyor. Bu kapsamda sayısız Türkçe sesli kitaba dünyanın her yerinden de erişim sağlanabilecek. Platformdan yapılan açıklamada genişleme çalışmalarında Almanya'ya öncelik verileceği belirtilirken, ilk aşamada sadece Türkçe kitaplarla atılan bu adım, yakın zamanda Almanca ve İngilizce sesli kitaplarla da zenginleştirilecek.

Platform, Almanya'da Türklere yönelik cep telefonu hizmetleri sektöründe lider kuruluş Ay Yıldız ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu iş birliği ile kullanıcılar Dinlebi'deki 2000'e yakın Türkçe sesli kitabı ilk 30 gün boyunca ücretsiz dinleyebilecek. 30 günün sonunda kullanıcılar dinlemeye devam etmek isterlerse yine sadece sunucu kullanıcılarına özel bir avantajdan faydalanabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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