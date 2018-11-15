Yerli Sermayeli Platformda Hedef; Üretime Destek Vermek

Sanalpazar CEO'su Aytemiş, "Platformun ana stratejisi daha fazla satıcıyı platformunda konumlandırmaktan ziyade yerli üreticiyi destekleyen, eğiten, donatan, yönlendiren, üretim kalitesini ve pazar payını artıran kurgular oluşturabilmek şeklinde tasarlandı" dedi.

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan sıfır ve ikinci el ürünlerin alınıp satıldığı online alışveriş platformu sanalpazar.com'un, mevcut faaliyetleri ve gelecek hedefleri paylaşıldı.

Sanalpazar CEO'su Mümin Aytemiş, 9 yıllık süreçte birçok inovasyona imza attıklarını ve platformun alışveriş ekosistemi arasında kendisini daha farklı bir pozisyonda konumlandırdığını ifade etti.

Aytemiş yaptığı açıklamada, "Sanalpazar.com'un ana stratejisi daha fazla satıcıyı platformunda konumlandırmaktan ziyade yerli üreticiyi destekleyen, eğiten, donatan, yönlendiren, üretim kalitesini ve pazar payını artıran kurgular oluşturabilmek şeklinde tasarlandı.Bu doğrultuda Anadolu'nun her şehrine yaptığı yatırımlar ile özellikle unutulmaya yüz tutmuş, pazar payını kaybetmiş, ticari modeli konvansiyonel kalmış birçok üreticiyi sanalpazar.com platformuna taşıyarak satıcılarının işlem hacimlerinde, gelir dengelerinde, pazar payı oranlarında büyük artışlar sağlatmıştır" dedi.

Aytemiş, "Geride bıraktığı 9 yıllık ticari hayatında Türkiye'nin tüm şehirlerinden platforma üye yaptığı 7 milyona yakın müşterisi, 200 binin üzerinde satıcısı, milyonlarca ürün çeşidi, 5 milyar TL'ye yakın işlem hacmi, 20 milyar TL'nin üzerinde ürün/sayfa görüntüleme sayısı, binlerce farklı kategorideki 10 binlerce markayı platformunda konumlanması ve satışa sunması, 10 milyona yakın sipariş alması ve 50 milyon adedin üzerinde ürünü alıcısı ile buluşturması önemli bir başarı hikayesi olmuştur.

Yine bu süreçlerin yönetimi konusunda da öne çıkan başarıları arasında ortalama sipariş teslim hızının 1.4 gün olması, müşteri tarafından gönderilen her türlü öneri-şikayet-talep bildirimlerinin yüzde 99'un üzerinde cevaplanma oranı ve ortalamada müşteriye dönüş hızının 12 dakika seviyesinde olması, şikayet platformlarında aynı sektördeki rakiplerinin üzerinde bir başarı puanı ile ilk ikide yer alması önemli başarılar olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Aytemiş, yakın gelecekte e-ihracat süreçlerini de başlatarak satıcısına daha geniş pazarlar sunmayı hedefliyoruz. Güçlü ekip ve iş modeli kurgusu ile hem ülke ekonomisine hem de alıcı-satıcı ekosisteminde değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL