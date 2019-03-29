Yerli sermayeli otelin büyük başarısı

MUĞLA - Marmaris'te faaliyet gösteren ve yerli sermaye ile kurulan Casa de Maris Otel, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan "HolidayCheck Gold Award 2019" sahibi oldu. Otel Türkiye'de yerli sermayeli ödül alan tek otel oldu.

Avrupa'da konaklama tesislerine verilen en prestijli ödüllerden biri olan "HolidayCheck Gold Award 2019" ödülünü Türkiye'de dört otel aldı. Ödüller, 14 yıldır tatilcilerin yorumlarına ve memnuniyet derecelerine dayandırılarak veriliyor. Bu ödülü alabilmek için beş yıl üst üste 'HolidayCheck Award' ödülünü almak gerekiyor. Marmaris'te bulunan Casa de Maris Otel ise ödül alam yerli sermayeli tek otel oldu. Ödüle layık görülen diğer üç otel ise yabancı sermayeli şirketler tarafından işletilen tesisler. Yaklaşık 8 milyona aşkın kullanıcın yorum yaptığı site, Almanca konuşan turistlere hitap ediyor. Almanya, Avusturya ve İsviçre'de en çok kullanılan yorum sitesi unvanını da elinde bulunduran HolidayCheck, dünyanın en güvenilir değerlendirme ve yorum yapılan siteleri arasında gösteriliyor. Ödülün kendilerini daha iyi hizmet verme konusunda motive ettiğini belirten Casa de Maris Oteli Genel Müdürü Fahri Tan, "Otelimiz beş yıldızlı,190 oda, 430 yatak kapasiteli bir tesis. Misafirlerimiz büyük bir bölümü Avrupa ve İngiltere menşeli. Avrupa pazarının çok büyük bir kısmı Almanya menşeli. Yaklaşık her yıl otelimizde 2 bin Alman misafir konaklıyor. Aldığımız ödül gerçekten bizi onurlandıran ve gururlandıran bir ödül. Çünkü HolidayCheck dünyada tatil yapan misafirlerin yorum yaptığı bir site. En önemli farkı ise dünyanın en güvenilir yorum sitelerinin başında geliyor. Bu ödül bizi daha iyi hizmet vermek için bizi motive etti. Ödülün bir diğer önemni ise Türkiye'de sadece dört otelin almış olması. Bu oteller arasında, yerli sermayeye sahip tek otel olması da bizim için çok önemli. Ödül alan diğer üç otel yabancı sermaye ile kurulan turizm işletmeleri. Yerli sermayeye sahip tek altın ödüllü HolidayCheck oteli Casa de Maris otel. Bu da bizi ülkemiz adına ve bölgemiz adına bizi mutlu eden bir olay. Bu ödül bölgemizin Alman pazarından daha fazla pay almasını olumlu etkileyecektir." dedi. Bu ödülün Marmaris destinasyonun Alman pazarında satışını olumlu etkileyeceğini belirten HolidayCheck Türkiye Bölge Satış Müdürü Sinan İçten ise, "HolidayCheck Almanya, Avusturya ve İsviçre'de en fazla tercih edilen yorum platformudur. Geçen Nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre, en fazla turizm fanına sahip web sitesi seçildi. Bizim için destinasyon çok önemli. Casa de Maris Oteli'nin ödül alması bizim bölgeyi pazarlama konusunda çok iyi bir örnek oldu. Bu ödülü alabilmek için beş sene boyunca aralıksız 'HolidayCheck Award' ödül alınması gerekiyor. Bu ödülleri aldıktan sonra da beşinci senede otelimize Altın Ödül veriyoruz. Alman pazarımızdaki misafirlerimiz için fiyat önemli değil, daha çok servis kalitesi önemlidir. Otelimiz bu ödülle birlikte pazardaki liderliğini göstermektedir." dedi.

Kaynak: İHA