Yerli sebze fideleri, Narlıdere İlhan Onat İlkokulunda toprakla buluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yerli sebze fideleri, Narlıdere İlhan Onat İlkokulunda toprakla buluşturuldu

Yerli sebze fideleri, Narlıdere İlhan Onat İlkokulunda toprakla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Bostanım Okulda Olsun Projesi" kapsamında Narlıdere ilçesindeki İlhan Onat İlkokulunda oluşturulan bostana, yerli tohumlardan üretilmiş sebze fideleri dikildi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Bostanım Okulda Olsun Projesi" kapsamında Narlıdere ilçesindeki İlhan Onat İlkokulunda oluşturulan bostana, yerli tohumlardan üretilmiş sebze fideleri dikildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fidelerin dikimi ve projenin açılışı kapsamında düzenlenen törene İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İlçe Müdürü Sedat Üşme ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İl Müdürü Mustafa Özen, yaptığı konuşmada, İzmir genelinde 1 milyon 770 bin fidenin dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aile ekonomilerine de katkı yaptıklarını aktaran Özen, şöyle konuştu:

"Bir fideden 1 kilo ürün bile elde edilse bu 1 milyon 770 bin kilo ürün demektir. Bunu en kötü ihtimalle 5 ile çarpın, bakın ne büyük bir potansiyeliz. Bu projenin devamında Narlıdere ilçemiz bizim verdiğimiz fideleri kadınların yanında okullarımıza da vermiş. Bu çok önemli bir adım. Hani hepimiz diyoruz ya 'Türkiye için tarım değişilmez, ayakta kalması, korunması gereken bir sektör' diye. İşte bizler yarın bu sektörü bu çocuklara emanet edeceğiz. Tarımın doğduğu topraklarda bu şehrin çocukları daha tarımı bilmiyorsa, domatesi, biberi, patlıcanı, fideyi, fidanı bilmiyorsa biz onlara tarımı nasıl emanet edeceğiz?"

Törene katılanlar, çocuklarla bostanı gezerek, ürünleri inceledi. Törende pasta da kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Atilla Taş Selçuk Balcı Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yerli sebze fideleri, Narlıdere İlhan Onat İlkokulunda toprakla buluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 13:28:27. #1.13#

title