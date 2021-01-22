Yerli Şarlo (Aslı Turanlı)
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Yerli Şarlo (Aslı Turanlı)

22.01.2021 07:36 | Son Güncelleme: 22.01.2021 07:39
Yerli Şarlo (Aslı Turanlı)

Bir tek elinde bastonu eksik.Baştan aşağı anlamsızlıklar üzerine kurulu bir kıyafet olmuş. Beğenen var mı bilemedim ama açıkçası ben hiç beğenmedim. Özellikle paçaları farklı desenden oluşan pantolonu radikal bir seçim olmuş.Kazağından bahsetmiyorum bile...

Bir tek elinde bastonu eksik.

Baştan aşağı anlamsızlıklar üzerine kurulu bir kıyafet olmuş. Beğenen var mı bilemedim ama açıkçası ben hiç beğenmedim. Özellikle paçaları farklı desenden oluşan pantolonu radikal bir seçim olmuş.

Kazağından bahsetmiyorum bile...

Kaynak: Hürriyet

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