Yerli Şarlo (Aslı Turanlı)

Bir tek elinde bastonu eksik.Baştan aşağı anlamsızlıklar üzerine kurulu bir kıyafet olmuş. Beğenen var mı bilemedim ama açıkçası ben hiç beğenmedim. Özellikle paçaları farklı desenden oluşan pantolonu radikal bir seçim olmuş.Kazağından bahsetmiyorum bile...