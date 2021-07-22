Yerli sanal POS yazılımından yıl sonunda 6 milyar lira ciro hedefleniyor
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Yerli sanal POS yazılımından yıl sonunda 6 milyar lira ciro hedefleniyor

Yerli sanal POS yazılımından yıl sonunda 6 milyar lira ciro hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli yazılımdan, yıl sonunda 6 milyar lira ciro bekleniyor.

İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli yazılımdan, yıl sonunda 6 milyar lira ciro bekleniyor.

Dijitalleşme ile gelişen sektörlerden olan sanal POS hizmeti alıcı ile satıcı arasındaki ödeme hizmetlerini sağlayacak bir yazılım olarak dikkati çekiyor.

Bu kapsamda İzmir'de bir Türk mühendis tarafından 2009'da yazılımı yapılan PayTR de sektörde hızla büyüdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirlenen en hızlı büyüyen 100 şirket arasına giren firma, finansal teknolojilerde yerlileşme adımına önemli destek sağladı.

Yerli yazılım PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, AA muhabirine, salgın sürecinin büyümelerine katkı sağladığını belirtti.

İnternet alışverişlerinin artmasıyla POS yazılımı pazarının da potansiyelini artırdığına işaret eden Tombul, "Bu büyümenin getirmiş olduğu bir sonuç olarak da özel yatırım fonu Actera Grup ile bir yatırım ortaklığı sözleşmesi imzaladık. Grup, PayTR'nin yüzde 60 hisselerini satın alacak." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), PayTR'nin ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı gerçekleştirebilmesine de izin verdiğini anımsatan Tombul, "Gelişmeye, büyüme devam ediyoruz. Firmamızın müşterisi şirketlerdi, buna son tüketicileri de eklemek istiyoruz." diye konuştu.

Salgının dijitalleşme sürecini hızlandırdığına değinen Tombul, şirketin her yıl yüzde 100'ün üzerinde büyüdüğünü vurguladı.

Bu büyümenin salgın döneminde daha da artığına işaret eden Tombul, "2020'de bizim hedefimiz 3 milyar lira ciroydu. Bunu geçtik. Bu yıl ise hedefimiz 6 milyar liraya ulaşmak. Yılın ilk 6 ayı itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 büyüdük. Şu anda 3 milyar lirayı geçmiş durumdayız. Bizim işlerde son çeyrek biraz daha hareketli geçer. Bunları göz önüne alınca biz çok kuvvetli ihtimalle 6 milyar liranın üzerinde yılı kapacağız." şeklinde konuştu.

Üye iş yeri sayısında da yüzde 70 artış olduğuna işaret eden Tombul, elektronik ticarete ilginin artarak devam ettiğini belirtti.

Hedef FinTech unicornu olmak

Sanal POS hizmeti veren firma sayısının da giderek artığına değinen Tombul, şu anda TCMB'nin onay vermiş olduğu 57 kuruluşun olduğunu aktardı.

Sayının artmasıyla rekabetin yoğunlaştığını, gelecek dönemde birleşmelerin görülebileceğini belirten Tombul, "2025 yılına kadar şirket değerini 1 milyar doların üzerine çıkararak Türkiye'den bir 'finansal teknoloji unicornu' çıkarmayı hedefliyoruz. Çok iddialı bir yaklaşım ama buna inanıyoruz ve başaracağız." ifadesini kullandı.

Yerli sanal POS yazılımından yıl sonunda 6 milyar lira ciro hedefleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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