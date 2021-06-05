Yerli oyun şirketi Ovio Studios'dan otomobil oyun dünyası için önemli hamle
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Yerli oyun şirketi Ovio Studios'dan otomobil oyun dünyası için önemli hamle

Yerli oyun şirketi Ovio Studios'dan otomobil oyun dünyası için önemli hamle
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Yerli girişimcilik ruhuyla ortaya çıkan ve otomobil simülasyonu oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Ovio Studios, "Complete Car Driving Simulator" oyunu ile sektördeki birçok ilki de beraberinde getirdi.

Yerli girişimcilik ruhuyla ortaya çıkan ve otomobil simülasyonu oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Ovio Studios, "Complete Car Driving Simulator" oyunu ile sektördeki birçok ilki de beraberinde getirdi.

Ovio Studios'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, "Complete Car Driving Simulator" oyunuyla grafikleri, gerçeklik ve oynanış hissiyatında sunduğu üst düzey deneyimle bir simülasyonundan fazlasını oyuncuların kullanıma sundu.

Ovio Studios'un uygulama galerilerindeki yerini alan oyunu, 5 bin X 5 binden oluşan bugüne kadarki en büyük mobil haritayı içeriyor. Bunun yanı sıra, kullanıcılara oyun içerisinde 360 derece bir komple bir simülasyon sunan oyunda, formula, SUV, süper spor, normal segment ile zengin araç seçenekleri ve arazi koşulları için "offroad", şehir içi, havalimanı, liman, F1 pisti, drift alanı bulunuyor.

Oyun içerisinde, kullanıcı beklentilerine göre araçları şekillendirmek için araç modifiyesi, oyun zevkini artırmak için de standart, drift, parking, race, benzer simülasyonlarda rastlanmayan gelişmiş yapay zekalı yarışlar, manuel vites seçeceği, taksi görevleri ile geniş bir etkinlik alanı da yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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