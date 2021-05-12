Yerli oyun fiyatı karşılaştırma platformu 1 milyon Euro değerlemeyle yatırım aldı

40 milyonluk oyuncu kitlesiyle devasa bir ekosisteme ev sahipliği yapan Türk oyun sektörü, yeni global hikayeler yaratmayı hedefliyor.

40 milyonluk oyuncu kitlesiyle devasa bir ekosisteme ev sahipliği yapan Türk oyun sektörü, yeni global hikayeler yaratmayı hedefliyor. Türkiye'nin önde gelen oyun yerelleştirme şirketlerinden 23 Studios, Enucuzoyun.com'a 1 milyon Euro değerleme üzerinden yaptığı 300 bin Euro yatırımla yerli girişimi globale taşıyacağını duyurdu.

Koronavirüs salgınının sosyal hayatta değiştirdiği dengelerden etkilenen sektörlerin başında oyun sektörünün geldiği kaydedildi. Dünya oyun pazarı 2020 yılında yüzde 9,3 büyüyerek 159 milyar dolarlık hacme ulaşırken, Türkiye'de de ciddi bir ivmelenme yaşandığı belirtildi. Newzoo verilerine göre, 2019'da 37 milyon oyuncuyla 845 milyon dolar büyüklüğe sahip olan sektör 2020'de 40 milyon oyuncuyla 1,14 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Bu tablo, özellikle yurt dışı pazarlara odaklanan yatırımlara da hız verdi. Son olarak Türkiye'nin oyun yerelleştirme şirketlerinden biri olan 23 Studios, yerli girişim Enucuzoyun.com'a 1 milyon Euro değerleme üzerinden 300 bin Euro yatırım yaptığını duyurdu.

YURT DIŞI ATILIMIYLA GLOBAL BİR OYUNCU TOPLULUĞU KURACAK

Yatırıma ilişkin açıklamada bulunan 23 Studios Kurucusu Semih Sancar, "Yaklaşık 6 ay önce Türkiye'de oyun ve oyuncu ekosistemini geliştirmek adına Oytun Şengül tarafından kurulan Enucuzoyun.com, kısa zamanda ekosistemde sevilmeyi başardı ve günde 3.000 tekil kullanıcıya, sosyal medyada ise 6 bin aktif takipçiye ulaştı. Yalnızca bir fiyat karşılaştırma platformu değil, Türk oyunculardan oluşan bir topluluk yaratmayı amaçlayan platform, fiyat alarmı, sevilen oyunların farklı içeriklerine erişme imkanı, kimlerin hangi oyunları oynadığı gibi istatistiklerle zenginleştirilmiş içerik havuzu gibi özelliklerle nitelikli bir altyapı sunuyor. Şimdi ise oluşturduğu bu ekosistemi Bestgameprice markasıyla globale taşıyacağız. Bu sayede hem Türkiye'de hem de dünyada oyuncular, oyuna dair aradıkları her şeyi bulabilecekleri gibi diğer oyuncularla takipleşebilecek, konuşabilecek ve topluluğa katkıda bulunabilecekler" diye konuştu.

TÜRK OYUN SEKTÖRÜNÜ DÜNYADA DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ YAPACAK

23 Studios olarak yaptıkları bu yatırımla Türk oyun sektörünü uluslararası arenada bir adım daha öteye taşımayı amaçladıklarını da belirten Semih Sancar, "Aralarında SEGA, Ubisoft, EA, CD Projekt ve Netflix'in de olduğu global markalarla çalışıyor, halihazırda Playstation oyunlarının yerelleştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Oyun yerelleştirmenin yanı sıra oyun geliştirmesi ve oyun yayıncılığı alanında da faaliyet gösteriyoruz. Küresel oyun sektöründeki 12 yıllık tecrübemizden aldığımız güçle, Türk oyun sektörü ve topluluğunu daha ileri noktalara taşıma planlarımızın ilk adımını ise yaptığımız bu yatırımla attık. Enucuzoyun'un vizyonunun Türk oyuncu topluluğuna büyük bir katkı sunacağına inanıyoruz. Gelecekte yapacağımız yeni atılımlarla hem topluluğu bir araya getirmeyi, hem de ülkemizin oyun sektörünü dünyada daha çok söz sahibi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı