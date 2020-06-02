Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın ÇED raporu, olumlu sonuçlandı
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Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın ÇED raporu, olumlu sonuçlandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde üretilecek olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı.

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın ÇED raporu, olumlu sonuçlandı
02.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:53

BURSA'nın Gemlik ilçesinde üretilecek olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik ilçesine yapılacak olan yerli otomobilin üretileceği fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan ÇED raporu, olumlu bir şekilde tamamlandı. TOGG tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED raporunu olumlu olarak aldı. Yıllık 175 bin üretim kapasitesi, tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model, 4 bin kişiye istihdam. Türkiye'mize hayırlı olsun."


Kaynak: DHA

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