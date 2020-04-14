Yerli Otomobilin Tasarımı Tescillendi! Artık Taklit Edilemeyecek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tasarım haklarına sahip olabilmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi'ne (EUIPO) başvuruda bulunmuştu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tasarım haklarına sahip olabilmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi'ne (EUIPO) başvuruda bulunmuştu. Başvuru nihayet sonuçlandı ve TOGG tescil almaya hak kazandı.

Türkiye'ye Ait Olduğu Tescillendi

Böylece TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde yüz Türkiye'ye ait olduğu tescillenmiş oldu. Yani Türkiye'ye ait olan bu tasarımın kopyalanması ve taklit edilmesi önlenmiş oldu.

Doğuştan elektrikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan Türkiye'nin Otomobili, 5 yıl süreyle tasarım haklarını tescil ettirmiş oldu. Dolayısıyla artık Türkiye'ye ait olan bu aracın tasarımının, başkaları tarafından tamamen ya da kısmen kopyalanması mümkün değil.

Asya ve Amerika'da Bekleyiş Sürüyor

TOGG'un Asya ve Amerika'daki tasarım tescil başvuruları ise henüz sonuçlanmadı. Ancak bu başvuruların da 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.