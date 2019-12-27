Yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup talip oldu

27.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:15

Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkartılan yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, talip olduğunu açıkladı.



Türkiye'nin yerli otomobili, Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması'yla görücüye çıkarıldı. Müthiş bir görsel şölenle herkesin beğenisini kazanan yerli otomobilimizin ilk aracına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talip olurken, kentin plaka numarası 41'inci arabaya da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın talip oldu.



Otomotivde öncü



Otomotiv dünyasının öncüleri arasında yer alan markaları bünyesinde barındıran Haldız Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız da, Haldız Otomotiv Grubu olarak yerli otomobilin Kocaeli bayiliğine talip olduğunu açıkladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA