Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detaylar veren bir fotoğraf paylaştı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detaylar veren bir fotoğraf paylaştı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından "TürkiyeninOtomobili", "GönülleriFethedecek" ve "YeniliğeYolculuk" etiketleri ile paylaşılan fotoğrafta otomobilin içerisinden detaylar paylaşıldı.
(Mehmet Kalay/İHA)