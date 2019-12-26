Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf
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Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detaylar veren bir fotoğraf paylaştı.

26.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:10
Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detaylar veren bir fotoğraf paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından "TürkiyeninOtomobili", "GönülleriFethedecek" ve "YeniliğeYolculuk" etiketleri ile paylaşılan fotoğrafta otomobilin içerisinden detaylar paylaşıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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