Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı

03.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yerli ve milli elektrikli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceği' müjdesinin ardından, askeri alan olan söz konusu yerin sanayi alanına dönüştürülmesiyle ilgili plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.