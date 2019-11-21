"Yerli otomobili" hedef gösterdiği öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

21.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:06

Bursa'da görevli olduğu okulda otomotiv konusunda dersler veren öğretmen Kutlu Tek, yaptığı çalışmalarla geleceğin otomotiv mühendislerini yetiştiriyor.

Nilüfer ilçesindeki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde alan şefliği de yapan Motorlu Taşıtlar Öğretmeni Kutlu Tek, 2006 yılında okulunun TSE EN ISO 9001: 2000 Belgesi sürecinde yer aldı.

Kutlu Tek, üç yıl üst üste "Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi", "En Kaliteli Okul", "Kalite Başarı Ödülü" gibi süreçlerde çalıştığı okulun birincilik kazanmasını sağladı.

Öğrencileri çalıştıkları alanda tutabilmek için Türkiye'nin ilk lise otomobil festivali Otofest etkinliğini düzenleyen ekipte de bulunan Kutlu öğretmen, 2007'de okul-sanayi iş birliğini güçlendirmek için okuluna Fiat laboratuvarının kurulması çalışmalarını yürüttü.

Otomotiv konusunda pek çok çalışması bulunan Tek, Avrupa Birliği (AB) projelerine de katılarak deneyimlerini meslektaşlarına ve öğrencilerine aktardı.

Tek, Milli Eğitim Bakanlığının, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla pazar günü Ankara'da yapılacak etkinliklere davet ettiği, Türkiye genelinde eğitimde farklılık oluşturarak başarılı çalışmalara imza atan öğretmenlerden biri oldu.

Öğrencilerinin yerli araç yapımında çalışmasını hedefliyor

20 yıldır öğretmenlik yapan Tek, AA muhabirine, bir memur olmanın ötesinde mesai kavramı gözetmeden güzel ve başarılı işler yapmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra topluma yönelik faaliyetlerde de bulunduğunu belirten Tek, "Öğretmenlik mesleği sadece okulda geçmiyor, toplumla olan ilişkilerde ayrı bir rol görevi üstleniyor. Öğretmenlik iki ayrı liderlik görevini kapsıyor. Okul içinde öğrencinize karşı yaptığınız liderliğin yanında toplum içinde de farklı bir liderlik görevi yürütülüyor." dedi.

Tek, görev yaptığı okullarda otomotiv sektörüne ara elemandan ziyade ana eleman yetiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Otomotivin, Türkiye'nin lider ve lokomotif sektörü olduğunu dile getiren Tek, şunları kaydetti:

"Bursa, otomotivde en fazla ihracat yapan il. Yetiştirdiğimiz öğrenciler de otomotiv sektörünün ana lokomotifi olan büyük firmalarda başta nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılıyor. Yükseköğrenime devam eden öğrencilerimiz var. Mezun olup önemli otomotiv fabrikalarında çalışan öğrencilerimiz de var. Onlara her zaman şunları söylüyorum: 'Arkadaşlar hayal gücünüzü hiçbir zaman sınırlamayın, ayaklarınızın üzerine basın.' İnşallah yetiştirmiş olduğumuz öğrencilerimizin de yerli arabanın yapılması işinde aktif olarak yer alacaklarına inanıyorum. Öğrencilerimi yetiştirirken kendi işletmelerini kurmaları konusunda yüreklendiriyorum."

Tek, temel amaçlarının çocukları geleceğe hazırlamak olduğunu anlattı.

Öğrencilerinin gelecekle ilgili hedeflerinin olmasını istediğine değinen Tek, "Hassas dönemlerden geçiyoruz, etrafımız ateş çemberi, bizim başka Türkiye'miz yok, başka memleketimiz yok. O yüzden çalışacağız ve başarılı olacağız. Bu düsturla öğrencilerimi yetiştirip geleceğe hazırlamak istiyorum." diye konuştu.

Kutlu Tek, Bakanlık tarafından 24 Kasım etkinliklerine davet edilmesinin kendisine büyük gurur yaşattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA