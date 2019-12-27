Yerli otomobile sosyal medya kullanıcılarının ilk tepkileri
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Yerli otomobile sosyal medya kullanıcılarının ilk tepkileri

Türk kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği aracın ilk fotoğraflarını TOGG sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İletinin altına ise genelde övgü dolu ve yaratıcı yorumlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları 'GIF' görüntüleri ile duygularını dile getirdi

27.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:42
Yerli otomobile sosyal medya kullanıcılarının ilk tepkileri

'nin ilk yerli otomobilinin tanıtım töreni görkemli bir şekilde yapıldı. Türk kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği aracın ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İletinin altına ise genelde övgü dolu ve yaratıcı yorumlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları 'GIF' görüntüleri ile duygularını dile getirdi:



Aracın bataryası Türkiye'de TOGG tarafından yerli ve milli olarak üretilecek. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Aracın üretiminde firmaya gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, personel desteği ile faiz ve kar payı desteği verilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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