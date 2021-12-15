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Yerli otomobile Karacabey'den büyük destek

Yerli otomobile Karacabey'den büyük destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün katıldığı TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yerli otomobilin önemli parçalarının Karacabey'de üretileceğini duyurdu.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün katıldığı TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yerli otomobilin önemli parçalarının Karacabey'de üretileceğini duyurdu. Özkan, bu alanda ilk üretimin de TEKNOSAB'da başladığını söyledi.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Karacabey, ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan yerli otomobil için de büyük bir destek veriyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün katıldığı TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yerli otomobilin önemli parçalarının Karacabey'de üretileceğini duyurdu. Özkan, bu alanda ilk üretimin de TEKNOSAB'da başladığını söyledi.

TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti Toplantısı önceki gün Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın koordinasyonda gerçekleşti. Toplantıda TEKNOSAB'ın hem proje aşaması hem de faaliyete başlayan üretim tesisleri başta olmak üzere önemli gelişme ve süreçler değerlendirilirdi.

Müteşebbis Heyetinde yer alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin örnek yeni nesil organize sanayi bölgesi TEKNOSAB'ın üretime geçtiğini daha önce duyurmuştuk. ve artık şunu da söyleyebiliriz ki yerli üretim arabamız olan TOGG için Karacabey'de 25 tesis üretim yapacak. ve bunlardan ilki üretime başladı. Yerli aracın önemli parçaları Karacabey'de üretilmiş olacak. Bu ilçemiz adına önemli bir değerdir. Ayrıca nisan ayı itibariyle faaliyete geçen firma sayısı 10'u geçecek" dedi. - BURSA

Yerli otomobile Karacabey'den büyük destek

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