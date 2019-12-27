Yerli otomobile Davutoğlu'ndan tebrik, İmamoğlu'ndan 'güçlü sipariş' mesajı

27.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:42

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli otomobili için tebrik mesajları yayınladılar.



Kanal İstanbul Projesi nedeniyle Ak Partiyi eleştiren İmamoğlu, "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız" derken, Davutoğlu da 'emek veren herkese' teşekkür etti. Euronews.com'da Görüntüle