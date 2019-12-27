Yerli otomobile Davutoğlu'ndan tebrik, İmamoğlu'ndan 'güçlü sipariş' mesajı
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Yerli otomobile Davutoğlu'ndan tebrik, İmamoğlu'ndan 'güçlü sipariş' mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli otomobili için destek mesajlarını paylaştı

27.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:42
Yerli otomobile Davutoğlu'ndan tebrik, İmamoğlu'ndan 'güçlü sipariş' mesajı

Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , bugün tanıtımı yapılan 'nin ilk yerli otomobili için tebrik mesajları yayınladılar.


Kanal İstanbul Projesi nedeniyle Ak Partiyi eleştiren İmamoğlu, "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız" derken, Davutoğlu da 'emek veren herkese' teşekkür etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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