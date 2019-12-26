Yerli otomobilden yeni görüntü
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detaylar veren bir görüntü paylaştı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detaylar veren bir görüntü paylaştı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından "DoğuştanElektrikli", "SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık" ve "TürkiyeninOtomobili" etiketleri ile paylaşılan görüntülerde otomobilin lastik ve alt takım sistemi yer aldı.
(İHA)