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Yerli otomobilden ilk video paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobille ilgili ilk videoyu paylaştı.

26.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:40
Yerli otomobilden ilk video paylaşıldı

'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobille ilgili ilk videoyu paylaştı. Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü dikkatleri çekti.


Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından, "Direksiyonunda biz varız!", "Her Şeyiyle Bizim" "Yeniliğe Yolculuk" ve "Türkiye'nin Otomobili" etiketleri ile bir paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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