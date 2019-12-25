: Yerli otomobilde yeni fotoğraf paylaşıldı

25.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:01

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından yerli otomobile dair detaylar veren bir fotoğraf paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından "TürkiyeninOtomobili", "DoğumYeriİstanbul" ve "YeniliğeYolculuk" etiketleri ile paylaştığı yeni fotoğrafta otomobilin ön tamponu ve ön difüzörü yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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