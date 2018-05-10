Yerli Otomobilde CEO Açıklaması Ertelendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın açıklanması beklenen yerli oto CEO'sunun şirket avukatlarının ilave süre istemesi nedeniyle ertelendiğini belirtti. Açıklamanın yarın yapılması bekleniyordu.

"ŞİRKET AVUKATLARI İLAVE SÜRE İSTEDİ"

Özlü "Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz" dedi.