Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde

24.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:10

Türkiye'nin Otomobili resmi twitter hesabından yapılan "aynalar yerli yerinde" paylaşımıyla yerli otomobil hakkında yeni bir fotoğraf daha gün yüzüne çıktı.

Türkiye'nin merakla ve dört gözle beklediği yerli otomobilin canlı kanlı ilk resmi tanıtımına sayılı günler kaldı. 27 Aralık Cuma günü yapılacak olan tanıtım toplantısı öncesinde twitterden otomobile ilişkin bir fotoğraf daha paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçtiğimiz hafta brandalı şekilde araç önünde çekildiği fotoğraf sosyal medyada ses getirmişti. Paylaşım üzerinden "aracın aynaları nerede" gibi sözlerle otomobilin prestiji düşürmeye çalışılmıştı. Türkiye'nin Otomobili resmi twitter hesabından yaptığı son paylaşımda "aynalar yerinde etiketi" kullanıldı.

Öte yandan, paylaşımda, "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı. Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin. Yeniliğe Yolculuk devam ediyor Geri sayımda son 3 gün!" notu düşüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA