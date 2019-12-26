Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti
Haberler » Dünya » Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haberler

Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

Yerli otomobilin ilk görüntüleri yayınlandı: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

26.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:12
Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

'de 27 'ta ilk tanıtımı yapılacak yerli otomobilin ilk modelinin kamuflajlı görüntüleri Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından sosyal medyada paylaşıldı.


Girşimin Twitter hesabındaki son mesajda #saat19.23'te'Direksiyonunda biz varız' etiketi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen aracın ilk görüntüleri lanse edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler