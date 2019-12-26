Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti
Yerli otomobilin ilk görüntüleri yayınlandı: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti
Türkiye'de 27 Aralık'ta ilk tanıtımı yapılacak yerli otomobilin ilk modelinin kamuflajlı görüntüleri Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Girşimin Twitter hesabındaki son mesajda #saat19.23'te'Direksiyonunda biz varız' etiketi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen aracın ilk görüntüleri lanse edildi. Euronews.com'da Görüntüle