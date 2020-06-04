Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı

Geçtiğimiz günlerde fabrikası için ÇED olumlu raporunu alan TOGG, bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını açıkladı.

Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı
04.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:10

Geçtiğimiz günlerde fabrikası için ÇED olumlu raporunu alan TOGG, bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını açıkladı.

Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Geçtiğimiz günlerde fabrikası için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunu alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi'ni de aldık. Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı 'Pişman değilim' dedi
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Rüştü Zorlu Donald Trump Ahmet Tekdal Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Haldun Dormen İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 10:11:02. #1.14#
title