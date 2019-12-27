Yerli otomobil nerede ve yılda kaç adet üretilecek?

27.12.2019 08:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:27

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Euronews.com'da Görüntüle