Yerli otomobil nerede ve yılda kaç adet üretilecek?
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Yerli otomobil nerede ve yılda kaç adet üretilecek?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek.

27.12.2019 08:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:27
Yerli otomobil nerede ve yılda kaç adet üretilecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi 'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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