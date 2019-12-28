Yerli otomobil ne zaman çıkıyor? Yerli otomobil fiyatı ne kadar? TOGG otomobil özellikleri

28.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:02

Doğaya zarar vermeyecek, elektirikli yerli otomobillerin özellikleri de belli oldu. TOGG'un geliştirdiği otomobiller 5 ayrı modelde üretilecek. Yerli otomobil ile ilgili ayrıntılar Resmi Gazete de yayımlandı. Yerli otomobil ne zaman çıkıyor?

YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ NELER?

Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla halka tanıtılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen TOGG otomobilleri 5 farklı modelde satışa çıkacak. Resmi Gazete'de de ayrıntılarının yayımlandığı yerli otomobilin özellikleri de belli oldu. İşte TOGG yerli otomobilinin özellikleri:

* Buna göre TOGG aracı, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip ve 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

* Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı plantform,

* 300+ ve 500+ menzil opsiyonları bulunuyor,

* 200 beygir güç ile 4,8 saniyede 0 - 100 kilometre hıza ulaşabiliyor,

* 0 emisyon, yüksek çarpışma dayanıklılığı ve %30'dan fazla burulma direncine sahiptir,

* Sürekli merkeze bağlılık ile 4G - 5G sayesinde güncellemeleri sürekli uzaktan alabilecek,

* Elektrikli otomobiller evlerde, yol üzerindeki istasyonlarda ve işyerlerinde şarj kolaylığı,

* 2023 yılından itibaren Türkiye'de ilk kez Holografik Asistan yerli otomobilde kullanılacak. Asistan, holografik 3 boyutlu görüntülemeden oluşacak. Günümüzde araçlarda 2 boyutlu ekran teknolojisi kullanılıyor.

* C-SUV, C-SEDAN, C-HATCHBACK, B-SUV, C-MPV olmak üzere 5 farklı modelde üretilecek.

TOGG OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Bursa'da elektrikli yerli otomobilin yapımı için oluşturulacak fabrikada üretilecek TOGG'un 2022'de seri üretimi başlayacak. Üretimin yapılacağı fabrika 22 milyar TL sabit yatırımla Bursa'da kurulacak. Yıllık üretim kapasitesi 175 bin olarak belirlenen yerli otomobilin alım garantisi bağlamında, 31 Aralık 2035'e kadar DMO tarafından 30 bin adet alım yapılacak.

Yerli Otomobil Resmi Gazete'de yayımlanan karar tam metni için tıklayın...

Yeni üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak. TOGG otomobile ayrıca; KDV istisnası, KDV iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süre ile gelir vergisi stopajı desteği, 10 yıl faziz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ile alım garantisi verildi.