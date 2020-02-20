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Yerli otomobil için nitelikli personel yetiştirilecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet Tetik, Karacabey'de elektrik araç motorları üzerine bölüm açmak için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

20.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:52
Yerli otomobil için nitelikli personel yetiştirilecek

Belediye Başkanı ile bir araya gelen Karacabey Mesleki ve Teknik Müdürü Hikmet Tetik, Karacabey'de elektrik araç motorları üzerine bölüm açmak için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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