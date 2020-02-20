Yerli otomobil için nitelikli personel yetiştirilecek

20.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:52

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet Tetik, Karacabey'de elektrik araç motorları üzerine bölüm açmak için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.