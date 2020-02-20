Yerli otomobil için nitelikli personel yetiştirilecek
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet Tetik, Karacabey'de elektrik araç motorları üzerine bölüm açmak için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.
20.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:52
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet Tetik, Karacabey'de elektrik araç motorları üzerine bölüm açmak için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com